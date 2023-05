Marcas vêm apostando em Branded Content

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Com a constante evolução do mercado publicitário e a crescente demanda por conteúdo de qualidade, o Branded Content vem se destacando como uma estratégia eficiente para o posicionamento de marca. A prática consiste na criação de conteúdo relevante e interessante para o público-alvo, que não tem como objetivo direto a venda de um produto ou serviço, mas sim, a construção de uma relação de confiança entre o consumidor e a marca.

De acordo com o publicitário e especialista em branding, Janiel Kempers, o Branded Content é uma das ferramentas mais poderosas para a construção de uma imagem forte e positiva no mercado. “Através de um conteúdo relevante e bem estruturado, é possível transmitir valores, propósitos e diferenciais de uma marca de forma sutil, mas eficiente. Isso faz com que o consumidor se identifique com a empresa e crie uma conexão emocional que vai além do simples consumo de produtos ou serviços”, afirma Kempers.

Um estudo realizado pela Content Marketing Institute em 2020 revelou que 86% das empresas já utilizam o Branded Content em suas estratégias de marketing. Além disso, 90% das empresas que adotam essa prática afirmam que ela é extremamente eficaz na construção da imagem da marca e na fidelização de clientes.

Outro ponto positivo do Branded Content é o seu potencial para o engajamento do público. Segundo dados da Sprout Social, conteúdos de marcas geram em média 8 vezes mais engajamento do que posts de celebridades e influenciadores.

Kempers ressalta, no entanto, que o Branded Content deve ser produzido com cuidado e estratégia. “Não se trata apenas de produzir um conteúdo interessante, é preciso que ele esteja alinhado com os valores e propósitos da marca. Além disso, é importante pensar em como esse conteúdo será distribuído e como ele se encaixa na jornada do consumidor”, afirma o especialista.