Mercado de luxo impulsiona desenvolvimento de produtos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Os imóveis de luxo no Brasil são um dos responsáveis pela alta do mercado e o segmento é o principal responsável pelo resultado positivo da indústria da construção civil, que vem crescendo nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo período de pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, 2022 teve saldo positivo. Durante todo o ano foi registrado o maior volume da série histórica do indicador ABRAINC-Fipe, iniciada em 2014. O segmento registrou um crescimento de 67,8% em relação ao ano anterior, em relação às unidades comercializadas. O estudo foi realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Aliado a esse crescimento, um panorama da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) também registrou, em 2022, um aumento na adesão de itens de segurança, principalmente no que diz respeito à renovação e atualização de soluções mais tecnológicas.

Diante do cenário promissor, a empresa catarinense FG Empreendimentos, com sede em Balneário Camboriú, desenvolveu uma solução para as portas corta fogo presentes em prédios residenciais de luxo e alto padrão. “O desenvolvimento de produtos e empreendimentos com valor agregado e diferenciais competitivos com respaldo em sustentabilidade, segurança, tecnologia e design são tendências globais e que vem fortalecendo o cenário brasileiro”, comenta o diretor de engenharia da FG Empreendimentos, André Bigarella. “Para esse mercado segmentado, é preciso que os itens atendam aos requisitos de acabamento liso e com fixações ocultas, por exemplo”, explica Bigarella.

De acordo com a engenheira Camila Gosenheimer, profissional que coordenou o projeto, a solução foi desenvolvida em etapas. “Primeiro foram realizados testes, na sequência um protótipo foi instalado em uma das obras da construtora para realização de todas as validações e certificações necessárias”, destaca.

O empresário Jean Graciola comenta que houve envolvimento de toda a equipe, junto às demandas de mercado, com objetivo de potencializar a cadeia produtiva. “A construção civil e a tecnologia andam juntas e, por isso, temos um departamento dedicado para o desenvolvimento de soluções com foco no mercado de luxo”, explica. Focando também em segurança e tecnologia, o empresário salienta que também é possível conectar a solução da porta corta fogo com sensores ligados ao sistema de alarme, fazendo com que a mesma se feche automaticamente em caso de foco de incêndio.