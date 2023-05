Mov Locadora firma parceria com ARFOC-SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

A Mov Locadora, empresa especializada em locação de equipamentos fotográficos e audiovisuais, visando apoiar e promover o desenvolvimento do fotojornalismo e de reportagens em vídeo no estado de São Paulo, firmou uma parceria com a ARFOC-SP (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo). Pelo acordo, os associados da ARFOC-SP terão à disposição uma ampla variedade de câmeras, lentes, iluminação e acessórios, a preços especiais e com desconto exclusivo para associados.

A parceria ocorre em um cenário de aquecimento do mercado audiovisual no país. Segundo a 23ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC, o segmento chegará a US$ 39,9 bilhões em receitas, com um CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 5,7%, superior ao crescimento global. Esse resultado é maior do que o projetado para o país no estudo anterior: 4,7% CAGR até 2025.

Em 2021, a indústria de Entretenimento e Mídia (E&M) se recuperou da contração de 2020 para retomar sua trajetória de crescimento, com receitas aumentando a uma taxa expressiva de 10,4%. Segundo a pesquisa, para 2026 a indústria global de E&M chegará a US$ 3 trilhões em receitas.

“O setor audiovisual no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionado por diversos fatores, como o aumento do consumo de conteúdo, a produção nacional de filmes e séries de qualidade, os incentivos fiscais e o desenvolvimento de novas tecnologias”, afirma Marcello Fim, diretor da ARFOC-SP.

Para ele, “parcerias são fundamentais para a prosperidade de qualquer negócio”, sobretudo em períodos de crise ou de retomada econômica, como o atual momento de pós-pandemia. “A união de talentos e recursos amplia o espectro de atuação das empresas e potencializam o poder de suas ações”, acrescenta o profissional.

Trabalho em conjunto

Marcello Fim pontua que parcerias como a da Mov e ARFOC-SP podem contribuir para a evolução do mercado no país, além de ser uma oportunidade de fornecer equipamentos para profissionais que estejam com dificuldades de aquisição ou de atualização técnica.

“A atuação de associações do setor audiovisual pode ser fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento da indústria no Brasil. Essas associações têm o papel de representar e defender os interesses dos profissionais e empresas do setor, além de promover a troca de conhecimentos, experiências e networking entre os membros”, conclui o diretor.

“Para Leandro Ferreira, CEO da startup, estar ao lado e apoiar associações faz com que a Mov escute a necessidade na ponta, e traga as melhores opções para o profissional de foto e vídeo.”

Para saber mais, basta acessar: www.movlocadora.com.br