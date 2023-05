OPEX Corporation conquista vitória importante na disputa por patentes

Compartilhe Facebook

5 de maio de 2023.

A OPEX Corporation recentemente ganhou uma determinação inicial favorável de que a Invata, LLC de Conshohocken, Pensilvânia (“Invata”) e a HC Robotics da cidade de Hangzhou, China (“HC Robotics”) infringiram duas das patentes da OPEX relacionadas aos premiados sistemas Sure Sort® e Perfect Pick® da OPEX e de seus veículos iBOT® associados.

Após uma avaliação completa, o desembargador administrativo da Comissão de Comércio Internacional concluiu que o sistema Omnisort de segunda geração da Invata e HC Robotics infringe as patentes dos Estados Unidos Nos. 8.622.194 e 10.576.505 da OPEX. A decisão também confirmou a validade das patentes da OPEX.

Com base em suas conclusões, o desembargador Cheney recomenda que a Comissão de Comércio Internacional proíba a Invata e a HC Robotics de importar, vender ou oferecer suporte ao seu sistema Omnisort de segunda geração nos Estados Unidos. Esta decisão vem logo após uma ordem de consentimento da ITC (Comissão de Comércio Internacional), na qual a Invata e a HC Robotics concordaram previamente a não mais importar ou vender os seus sistemas Omnisort de primeira geração nos Estados Unidos.

Alex Stevens, presidente da Automatização de Armazéns, comentou: “Estamos muito satisfeitos com a decisão do juiz e com a validação das inovações da OPEX no setor de automação de armazéns. Permanecemos comprometidos em solucionar as necessidades mais urgentes de nossos clientes de forma original e inteligente, e em proteger a propriedade intelectual que resulta dessa inovação”.

Sobre a OPEX



A OPEX Corporation fornece automação de próxima geração que inclui soluções para a automação de armazéns, documentos e correio para clientes do mundo inteiro. Com sede em Moorestown, Nova Jersey ― e instalações em Pennsauken, Nova Jersey; Plano, Texas (área metropolitana de Dallas); França; Alemanha e Reino Unido ― a OPEX conta com mais de 1.600 funcionários comprometidos em reimaginar e entregar soluções de tecnologia inovadoras, escaláveis e personalizadas para solucionar os desafios comerciais atuais.

Laura Evans

[email protected]



856.727.1100

