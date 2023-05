Plataforma Inovation Academy oferta conteúdo em tecnologia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

O mercado de tecnologia continua aquecido, mesmo com a recente crise enfrentada pelas Big Techs. Segundo estudo realizado pela Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), o mercado vai gerar quase 800 mil vagas na área até 2025.

A busca por profissionais qualificados tende a ir além das Big Techs, como empresas tradicionais que precisam manter seus processos de digitalização. Empresas, de todos os tamanhos e segmentos, continuam investindo na jornada digital para se manterem competitivas no mercado e, com isso, podem contratar profissionais de tecnologia dos mais variados níveis.

Diante do cenário, a Inovation IT , empresa especializada na Busca de Talentos e Profissionais de TI, desenvolveu sua própria ferramenta digital de aprendizagem. A Plataforma Inovation Academy é direcionada para quem deseja desenvolver habilidades em programação, desenvolvimento de aplicativos, além de conteúdos programáticos de Soft Skills e Gestão.

Feita para todos os públicos, de iniciantes a profissionais, conta com opções que vão de conteúdos gratuitos até cursos mais aprofundados. “Os módulos gratuitos são direcionados para experimentar a plataforma e se ambientar com o tema. Além disso, os iniciantes contam com um espaço de Depoimentos de Carreira, onde também podem tirar dúvidas sobre as carreiras em tecnologia”, explicam os criadores da Plataforma.

A plataforma de aprendizagem funciona no formato de TV Streaming, focando na praticidade aos alunos, que podem ver e rever os cursos quantas vezes acharem necessário. Atualmente possui “Cursos Pocket” que vão desde HTML, CSS e Javascript passando por Prototipação, UX e UI, Metodologias Ágeis e SCRUM. O streaming, que dá acesso ao ensino mais aprofundado sobre diferentes áreas de tecnologia, pode ser adquirido por meio de uma assinatura paga.

Entre as trilhas de aprendizado avançado, foi desenvolvida uma área com cursos de Programação Web Front-end, Back-end, FullStack, WordPress, além das tendências Metaverso e Cibersegurança, Estratégias Digitais, Cultura 5.0 e Diversidade. A plataforma preza pelo ambiente colaborativo, onde os alunos interagem com outros estudantes e instrutores, o que pode resultar em um importante networking.

“O corpo docente é formado por professores que atuaram no mercado e acreditam no poder transformador da educação e tecnologia na vida das pessoas. Essa bagagem é essencial para estimular uma experiência de aprendizado relevante”, comentam seus criadores. Os conteúdos, vídeos e trilhas de aprendizagem presentes na ferramenta são desenvolvidos pela Inovation Academy e seus parceiros, através de professores, mentores e profissionais experientes do setor de tecnologia da informação.

Para saber mais sobre a Inovation Academy, basta acessar: www.inovationacademy.com.br.

Para realizar o cadastro e acesso gratuitamente: Cadastro Gratuito

Para assinatura da Camada Streaming: Página de Assinatura