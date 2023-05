Podcast Be a Founder é lançado voltado para empreendedores e focado no impacto

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

O Be a founder é o novo podcast sobre empreendedorismo idealizado por Felipe Almeida, um dos cofundadores da Zup, com apoio da Endeavor. O podcast chega para ajudar empreendedores a irem mais longe, com o compartilhamento de erros e acertos de grandes empreendedores do país.

A iniciativa é de Felipe Almeida, mentor e empreendedor Endeavor, investidor-anjo e um dos cofundadores da Zup Innovation, consultoria de Tecnologia de projetos seguros e escaláveis. O Be a Founder conta com o apoio de uma grande rede de empreendedores e seu grande propósito é o conceito de Giveback, que significa devolver a ajuda recebida para o ecossistema empreendedor por meio de mentorias.

“Muito mais que um bate-papo, cada episódio será como uma mentoria imersiva no tema daquela temporada. O objetivo do projeto é impactar a realidade de muitos empreendedores, fazendo com que seja uma ferramenta importante para ajudar na tomada de decisão”, afirma Almeida.

Os episódios serão organizados por temporadas com um tema diferente e quatro episódios cada, sempre com um convidado reconhecido no mercado, selecionado com a curadoria da Endeavor. A primeira temporada será sobre gestão de pessoas e cultura, a segunda sobre como levantar investimento, as subsequentes tratarão de vendas B2B e B2C, produto, tecnologia e muitos outros assuntos. O primeiro episódio é com Mariana Dias, CEO da Gupy. Entre os demais convidados estão Israel Salmen, CEO da Meliuz, Felipe Felix, CEO do WillBank, e Deli Matsuo COO da Zup Innovation e ex-VP de RH do Google na Ásia e América Latina, Romero Rodrigues (ex-Buscapé), e Benjamin Gleason (Ex-Guiabolso). Nessa temporada, ao lado de Felipe Almeida, está Luis Vabo Junior, também empreendedor Endeavor, como co-host.

“Quando as empreendedoras e empreendedores de alto impacto de hoje apoiam os grandes exemplos de amanhã, multiplicam seu impacto na transformação do ecossistema. Essa é a essência da Endeavor e o que chamamos de Efeito Multiplicador”, reforça Andressa Schneider, head de Marketing e Insights da Endeavor.

“O objetivo é entrar em profundidade em cada assunto, e destrinchar melhores práticas e casos reais de como cada empreendedor aborda o tema daquela temporada. Queremos que quem esteja assistindo sinta que aquela conversa é uma mentoria personalizada. Que possa sair de lá com várias ideias para aplicar no seu dia a dia”, acrescenta Felipe Almeida.

O projeto também está sendo apoiado pela Zup, pela empresa que acredita no movimento de disseminar e devolver para o mercado a expertise que a empresa carrega ao longo de seus 12 anos como consultoria high tech. Em 2021, a Zup promoveu uma iniciativa de mentoria com startups e scaleups, o mentoring +10, com um programa único de mentorias e doação de conhecimento para 10 empresas em early stage.