Rêv e Searchlight Concluem Aquisição da Netspend por US$ 1 bilhão

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

A empresa de pagamentos internacionais Rêv Worldwide (Rêv), em parceria com fundos assessorados pela Searchlight Capital Partners, L.P. (Searchlight), concluiu hoje a aquisição da empresa de consumo Netspend da Global Payments (NYSE: GPN) em uma transação em dinheiro avaliada em US$ 1 bilhão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005178/pt/

Netspend Founder Roy Sosa returns to the company as its CEO and Chairman (Photo: Business Wire)

A transação de venda de uma divisão vê a Netspend voltar ao controle de seus fundadores Roy e Bertrand Sosa, inovadores do setor de pré-pagamentos que também fundaram a Rêv. A Netspend continuará sendo parceira da Global Payments, ao respaldar os negócios de cartões de pagamento retidos da empresa.

“Esta aquisição representa tanto uma reunião como uma reinvenção da visão de fortalecimento financeiro da qual fomos pioneiros na Netspend há mais de 20 anos”, disse Roy Sosa, Presidente e Diretor Executivo da Rêv, que assume o mesmo cargo na Netspend. “A Netspend tem uma reputação merecida por criar e fornecer produtos inovadores personalizados para satisfazer as necessidades importantes de todos os seus clientes, desde os menos atendidos até os abastados. Esta transação nos prepara para um grande sucesso futuro e crescimento lucrativo.”

Desde sua fundação em 1999, a Netspend se tornou líder do setor em cartões de débito pré-pagos, processou centenas de bilhões de dólares em compras de titulares de cartão e estabeleceu a maior rede de parcerias de varejo do mundo, abrangendo 100.000 locais onde os clientes podem carregar ou comprar produtos de cartões pré-pagos e de débito. Estes locais abrangem grandes mercearias, centros de serviços financeiros, lojas de conveniência e farmácias, entre outros. A Netspend também é o parceiro de processamento de produtos e pagamentos por trás de diversas marcas conhecidas, oferecendo seus produtos de consumo mediante canais móveis e de web.

Juntas, Netspend e Rêv criam uma potência de pagamentos internacionais com uma ampla gama de produtos, serviços e parcerias estratégicos que incluem ADIB, Banco Itaú, Correos (correio espanhol) e Etihad Airways. As empresas combinadas estão posicionadas de modo exclusivo para expandir seus programas atuais em todo o mundo e impulsionar o crescimento em todos os segmentos de mercado.

“Desde o primeiro dia da fundação da Netspend, visamos ajudar clientes a obter acesso a produtos de pagamento que simplificam suas vidas e agregam valor real”, disse o Presidente da Rêv, Bertrand Sosa. “Esta aquisição nos permite continuar construindo nosso compromisso de fornecer capacitação financeira a mais pessoas em mais lugares, ao aproveitar a escala do setor da Netspend e a plataforma de tecnologia e inovações de produtos digitais da Rêv.”

Comentando sobre a transação, Christopher Cruz, sócio da Searchlight, acrescentou: “A transação permite que a Netspend combine sua posição de liderança de mercado com o alcance geográfico da Rêv para oferecer uma melhor proposta de valor ao cliente, apresentar produtos inovadores e desenvolver parcerias em escala mundial. A empresa combinada pode atender exclusivamente todo o mercado com seus recursos de distribuição diferenciados, incluindo modelos habilitados de parceria direta ao cliente e de parceria digital.”

Sobre a Rêv

A Rêv é uma fintech, fundada por fundadores do setor de débito pré-pago Roy e Bertrand Sosa, dedicado a oferecer experiências inovadoras de pagamento para clientes ao redor do mundo. Suas soluções são impulsionadas pela plataforma proprietária de processamento de pagamentos multimoeda e multilíngue da empresa. Com vasta experiência pioneira em uma série de inovações no setor de pagamentos, a Rêv tem foco nos setores internacionais bancário e de viagens. A Rêv fez parceria com empresas em todo o mundo para lançar produtos na América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Saiba mais em www.revworldwide.com.

Sobre a Searchlight

A Searchlight é uma empresa internacional de investimentos privados com mais de US$ 11 bilhões em ativos sob gestão e escritórios em Nova York, Miami, Londres e Toronto. A Searchlight busca investir em negócios onde seu capital a longo prazo e suporte estratégico aceleram a criação de valor para todas as partes interessadas. Para mais informação, acesse www.searchlightcap.com.

Sobre a Netspend

A Netspend é líder em prover pagamentos e soluções financeiras para clientes e empresas. De soluções de cartões pré-pagos e de débito a serviços de conta digital e movimentação de dinheiro, a Netspend possui um amplo conjunto de produtos e tecnologias que oferecem experiências excepcionais a seus clientes e parceiros comerciais. Para mais informação, acesse www.netspend.com e siga a Netspend no Twitter, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005178/pt/

Contato:

Rêv Worldwide

Meredith DeSpain

(512) 815-2721

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE