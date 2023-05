Rockwell Automation apontada como líder no Magic Quadrant™ do Gartner® de 2023 por seus Sistemas de Execução de Manufatura

A Rockwell Automation, a maior empresa do mundo dedicadaàautomação industrial e transformação digital, anunciou hoje que foi reconhecida pelo Gartner como líder no Quadrante Mágico dos Sistemas de Execução de Manufatura (MES), sendo que seu portfólio de ofertas foi avaliado, inclusive o FactoryTalk MES e o Plex Smart Manufacturing Platform.1 A avaliação foi baseada em critérios específicos que analisaram a Concepção completa e a capacidade de execução geral da empresa.

A Rockwell acredita que seu reconhecimento como líder consolida ainda mais sua capacidade inovadora da transformação digital. A Rockwell tem o compromisso de atender seus clientes na posição em que estiverem na jornada da transformação digital e apoiá-los nas necessidades de expansibilidade, flexibilidade e facilidade de uso em suas iniciativas de produção inteligente.

O portfólio MES da Rockwell capacita os fabricantes com recursos para conectar pessoas e sistemas, automatizar processos, rastrear dados do princípio ao fim e capturar e analisar as informações. Com esses poderosos recursos, os fabricantes alcançam novos níveis de visibilidade, qualidade e controle completo das operações. O portfólio oferece uma abordagem modular com soluções baseadas em nuvem e no local para fabricantes de uma ampla gama de mercados, inclusive nas indústrias altamente regulamentadas.

“A experiência da Rockwell Automation em fornecer soluções de MES integradas de ponta a ponta viabiliza nossa posição de destaque em um mercado altamente competitivo. Estamos muito orgulhosos de sermos reconhecidos como líderes”, afirmou Brian Shepherd, Senior Vice President de Software e Controle da Rockwell Automation. “Nossa capacidade de ajudar a maximizar seu potencial e a operar com eficiência e de forma integrada está auxiliando os fabricantes a atingir suas metas de negócios”.

Os relatórios do Quadrante Mágico são resultado direto de pesquisas rigorosas e baseadas em fatos de mercados específicos, que fornecem uma visão ampla das posições relativas dos fornecedores em mercados com alto crescimento nos quais o diferencial muda tudo. Os fornecedores estão posicionados em quatro quadrantes: Líderes, Competidores, Visionários e Operadores de Nicho. A pesquisa permite obter o melhor da análise de mercado em alinhamento com as necessidades exclusivas dos negócios e tecnologia.2

Os fornecedores também passam por revisão por pares no Gartner Peer Insights™, uma plataforma pública que oferece revisões e classificações confirmadas e em primeira mão de soluções de tecnologia corporativa por profissionais usuários finais para profissionais usuários finais. Dentre as revisões anônimas confirmadas pelo Gartner fornecidas pelos clientes da Rockwell Automation estão:

Leia uma cópia gratuita do relatório do Quadrante Mágico para saber mais sobre as fortalezas e pontos de atenção da Rockwell Automation, entre outras ofertas de fornecedores, em: https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/mes/gartner-mes-magic-quadrant.html ou acesse https://www.plex.com/resources/analyst-research/gartner-mes-software-vendor-report.

Aviso legal do Gartner

GARTNER é uma marca comercial registrada e uma marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, MAGIC QUADRANT e PEER INSIGHTS são marcas comerciais registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e foram usadas aqui com autorização. Todos os direitos reservados. Nós do Gartner não endossamos nenhum fornecedor, produtor ou serviço descrito em nossas publicações de pesquisa e não recomendamos que usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as maiores classificações ou qualquer outra indicação. As pesquisas do Gartner são compostas por pareceres da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O conteúdo do Gartner Peer Insights é composto por opiniões de indivíduos usuários finais com base em suas próprias experiências com os fornecedores listados na plataforma, não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa a visão do Gartner ou de suas afiliadas. Nós do Gartner não endossamos nenhum fornecedor, produtor ou serviço descrito neste documento, nem damos garantias expressas ou implícitas, com respeito a seu conteúdo acerca de precisão ou integridade, inclusive garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é uma líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, a Rockwell Automation emprega cerca de 28.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vidaàThe Connected Enterprise em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

1 Fonte: Gartner, “Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems”, Rick Franzosa, Christian Hestermann, 26 de abril de 2023.

2 Fonte: Gartner Research Methodology, “Magic Quadrant”, 24 de abril de 2023. https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005517/pt/

