Software Solidigm Synergy™ 2.0 oferece novos recursos para otimizar e personalizar desempenho de armazenamento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

A Solidigm, líder mundial no fornecimento de soluções inovadoras de memória flash NAND, anunciou o lançamento do Software SolidigmSynergy™ 2.0. O pacote de software Solidigm Synergy melhora o desempenho geral do sistema e oferece uma melhor experiência de usuário do que o hardware sozinho pode oferecer.

Este download gratuito inclui dois elementos, ambos opcionais, mas altamente recomendados: o Solidigm Synergy™ Driver, que melhora automaticamente o desempenho de SSDs Solidigm, e o Solidigm Synergy™ Toolkit, que oferece ferramentas e relatórios de saúde SSD úteis a SSDs de qualquer fabricante.

A Solidigm é a única empresa hoje que vem investindo em uma solução com software integrado a SSD, que compreende o comportamento do sistema e se adapta segundo a necessidade do usuário.

O mais recente software Solidigm Synergy melhora a experiência do usuário de PC para todos os usuários de SSD. Ele aumenta o desempenho onde é mais importante em SSDs Solidigm e oferece uma série de recursos úteis de gerenciamento de unidade para todos os SSDs, independentemente do fabricante. A Solidigm está combinando produtos inovadores de SSDs com soluções de software revolucionárias e planeja introduzir mais inovações para oferecer melhorias adicionais a usuários finais.

Um driver de armazenamento inteligente e responsivo

Compatível com todos os SSDs do cliente Solidigm, o Solidigm Synergy Driver oferece uma variedade de otimizações de experiência do usuário. O Fast Lane, um recurso que aprende quais arquivos são acessados com mais frequência e os prioriza para um acesso mais rápido, mantém o desempenhoàmedida que sua unidade fica cheia. Quando emparelhado com o Solidigm™ P41 Plus SSD, os usuários podem esperar velocidades de leitura aleatória até 120% mais rápidas, mesmo quando a unidade está com 50% da capacidade.

Recursos adicionais incluem Smart Prefetch, que pode melhorar o carregamento do jogo eletrônico, ao acelerar leituras sequenciais em até 350%, e Dynamic Queue Assignment, que melhora gravações aleatórias em até 20% para uma experiência de usuário mais responsiva.

Solidigm Synergy Toolkit oferece personalização e facilidade de uso

Uma interface gráfica do usuário (GUI) reinventada e dinâmica para o Solidigm Synergy Toolkit facilita o monitoramento da atividade de um SSD, a execução de relatórios, a visualização da temperatura operacional, a verificação da integridade da unidade e muito mais. Também oferece recursos úteis, como diagnóstico para testes de integridade da unidade, exclusão segura para excluir seus dados com confiança e relatórios SMART para características detalhadas de uso da unidade, disponíveis independentemente de os usuários terem um SSD Solidigm ou não.

Para mais informação sobre como aumentar o desempenho de seu sistema com o software Solidigm Synergy, acesse nosso site e comece seu download gratuito.

SOBRE A SOLIDIGM

A Solidigm é líder mundial no fornecimento de soluções inovadoras de memória flash NAND. A tecnologia Solidigm desbloqueia o potencial ilimitado dos dados para os clientes, permitindo a eles impulsionar o avanço humano. Com origem na venda das empresas NAND e SSD da Intel, a Solidigm se tornou uma subsidiária independente nos EUA da líder em semicondutores SK hynix em dezembro de 2021. Com sede em Rancho Cordova, Califórnia, a Solidigm tem por base o poder da criatividade de mais de 2.000 funcionários em 20 locais ao redor do mundo. Para mais informação, acesse solidigm.com e siga-nos no Twitter e no LinkedIn. “Solidigm” é uma marca comercial da SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230503005015/pt/

Contato:

Contatos de mídia

Keith Givens

Catherine Roberts

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE