Wemade celebra 100 dias de MIR M com o “Thank You Grand Festival”

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

O MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond da Wemade (doravante “MIR M”) começou a celebração de 100 dias de serviço desde o seu lançamento com eventos no “Thank You Grand Festival” em 2 de maio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005604/pt/

MIR M realiza o “Thank You Grand Festival” para celebrar 100 dias de serviço desde o seu lançamento em 2 de maio (Imagem: Wemade)

O MIR M realizará o evento “100 Days Celebration Divine Dragon’s 14 Days Check-in” até 29 de maio. Dependendo do número de dias logados durante o período do evento, os usuários podem obter a “Algibeira de Celebração de 100 Dias”, que pode incluir itens como o “Bilhete de Invocação de Avatar”, “Bilhete de Invocação Familiar”, “Enhancement Stone” e “Phoenix Orb”.

Tanto os usuários novos quanto os existentes serão bem recebidos. Eles poderão obter o “Level Achievement Chest” uma vez que alcançarem certo nível depois de concluírem a busca pela “Pedra de Base Brilhante” antes da atualização em 30 de maio.

Os novos usuários poderão obter poderosos “100 Days Celebration Accessory Items (Necklace, Ring, Bracelet)” ao atingir o nível 35. Os usuários existentes poderão obter não só o “Bilhete de Invocação de Avatar” e o “Bilhete de Invocação Familiar”, mas também o “Event Gear Support Chest (Weapon, Armor, Accessory)” e muitos outros itens ao atingir o nível 45.

Além disso, o calabouço do evento “Gruta Secreta de Nachal” estará disponível. Os usuários podem obter “Moedas de Celebração de 100 Dias” ao caçarem monstros no calabouço do evento, e visitar a “Oficina de Yoyo” para usar as moedas para criar itens que aumentarão o poder dos seus personagens, como o “100 Days Celebration Gift Chest”, “100 Days’ Treasure Skill Tome Selection Chest”, e o token de códex “Livro Secreto”. Os personagens no nível 30 ou acima poderão entrar no calabouço por 1 hora cada dia por personagem até a atualização em 16 de maio.

As chances de desbloquear os Sockets da Pedra da Alma do Dragão também aumentarão muito durante o período do evento. E os custos para combinar e aprimorar as Pedras da Alma do Dragão diminuirão, tornando o crescimento dos personagens mais eficiente.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005604/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, Gerente de Relações Públicas

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE