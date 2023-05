Yoga e meditação no escritório: práticas milenares transformam organizações

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Yoga é uma prática milenar originária da Índia, que busca o equilíbrio entre corpo, mente e espírito através de posturas físicas, técnicas de respiração e meditação. É uma filosofia que propõe o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

B.K.S. Iyengar, professor de yoga conhecido por desenvolver e popularizar a técnica de yoga Iyengar, acreditava que “o yoga é como a música: o ritmo do corpo, a melodia da mente e a harmonia da alma, criam a sinfonia da vida”. Para ele, o yoga é uma prática completa que envolve todo o ser humano, proporcionando equilíbrio físico, emocional e espiritual. Ele também enfatizava que a prática de yoga não se limita ao tapete, mas deve ser levada para a vida cotidiana, trazendo benefícios para a saúde e o bem-estar em todos os aspectos da vida.

Benefícios da prática de yoga e meditação no ambiente corporativo

Segundo Analu Matsubara, especialista sênior em Iyengar yoga e uma das principais referencias da América Latina com mais de 25 anos de experiência, a prática de yoga e meditação pode trazer uma série de benefícios para a saúde mental e o bem-estar dos funcionários no ambiente corporativo. Dentre os principais benefícios, é possível destacar:

– Redução do estresse e da ansiedade: a prática de yoga e meditação é conhecida por sua capacidade de acalmar a mente e reduzir os níveis de estresse e ansiedade, que são problemas comuns no ambiente de trabalho.

– Aumento da concentração e da produtividade: a prática de yoga e meditação pode ajudar a melhorar a capacidade de concentração e a reduzir as distrações, o que pode levar a um aumento na produtividade e na eficiência no trabalho.

– Melhoria da qualidade do sono: muitos funcionários enfrentam problemas relacionados ao sono, como insônia e dificuldade em relaxar após um dia de trabalho intenso. A prática de yoga e meditação pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, proporcionando um sono mais profundo e restaurador.

De acordo com um estudo publicado no Indian Journal of Palliative Care, pacientes com câncer de mama metastático apresentaram melhora na qualidade do sono e redução significativa das escalas de sofrimento após praticarem yoga por três meses.

Correlacionando este resultado ao ambiente corporativo, a prática regular de yoga pode aumentar a energia, produtividade e melhorar a qualidade do sono dos trabalhadores.

– Promoção do bem-estar emocional: a prática pode ajudar a promover um maior equilíbrio emocional, reduzindo a ansiedade, o estresse e a irritabilidade, e melhorando a autoestima e a confiança.

– Proporcionar a atenção plena: ela é uma técnica que ajuda a manter o foco no momento presente, sem julgamentos e distrações. Com esta prática é possível melhorar o desempenho dos funcionários, aumentar a criatividade, desenvolver habilidades de comunicação e liderança, além de possibilitar que os funcionários consigam lidar melhor com pressões e desafios do trabalho.

“Você pode praticar meditação e desenvolver uma autoconsciência quando está sentado em um parque quieto com facilidade. Mas quando você se encontra atarefado a sua vida é dominada por pensamentos e é difícil estar presente e atento. Quando você pratica asana, pranayama e pratyahara você aprende a ser livre e desenvolve consciência por todo o seu corpo enquanto encontra-se engajado na sua ação. Assim você tornar-se-á presente e ciente de todas as circunstâncias”, cita B.K.S. Iyengar, em seu livro “The Tree of Yoga”.

Adaptação da prática às necessidades dos funcionários

Para que os benefícios da prática de yoga possam ser aproveitados pelos funcionários, é importante que as empresas adaptem a prática às suas necessidades específicas. Por exemplo, pode ser necessário oferecer aulas voltadas para gestantes, para quem passa muitas horas sentado ou para quem busca melhorar a qualidade do sono. Além disso, é fundamental disponibilizar espaço e equipamentos adequados para a prática.

Desafios e limitações da prática no ambiente corporativo

Apesar dos benefícios, as empresas podem enfrentar alguns desafios ao tentar implementar programas de bem-estar no ambiente de trabalho. Alguns desses desafios incluem a falta de espaço físico e equipamentos adequados, a resistência de alguns colaboradores em adotar a prática e a dificuldade de encaixar a prática na rotina diária de trabalho.

Além disso, é importante que as empresas considerem a variedade de experiências e níveis de habilidade dos funcionários em relação à prática de yoga e meditação. Por isso, é fundamental que os programas de bem-estar sejam adaptados para atender a diferentes níveis de habilidade e experiência, desde iniciantes até praticantes mais avançados.

Outro desafio é garantir a qualidade e a segurança das práticas oferecidas. É importante que os professores de yoga e meditação sejam qualificados e experientes, e que as aulas sejam ministradas em um ambiente seguro e supervisionado.

Como as empresas podem incorporar a prática de yoga e meditação em sua cultura corporativa

Mesmo com a popularidade, muitas empresas ainda não sabem como incorporar essa prática em sua cultura corporativa. A primeira medida que as empresas podem adotar é a criação de políticas de bem-estar, para isso elas podem incluir a oferta de aulas de yoga e meditação, horários flexíveis para a prática dessas atividades, ou ainda o incentivo à adoção de práticas saudáveis e equilibradas no dia a dia dos funcionários.

Além disso, é importante que as empresas incentivem a participação dos funcionários nas atividades oferecidas, disponibilizando aulas regulares e de profissionais capacitados para orientar a prática. As empresas podem contratar instrutores de yoga e meditação para oferecer aulas em horários pré-determinados, ou ainda, disponibilizar vídeos e materiais online para que os colaboradores possam praticar quando for mais conveniente.

Outro ponto importante é a criação de um ambiente acolhedor e seguro para a prática de yoga e meditação. Isso inclui disponibilizar um espaço adequado para a prática, como uma sala de meditação ou um espaço tranquilo ao ar livre, e garantir que os funcionários se sintam à vontade para participar das atividades sem medo de julgamentos ou estigmas.