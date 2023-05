Brightcove nomeada líder no The Aragon Research Globe™ para vídeos corporativos no relatório de 2023

Brightcove (Nasdaq: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, foi nomeada “Líder” pela Aragon Research, Inc. no relatório “The Aragon Research Globe™ for Enterprise Video, 2023” pelo segundo ano consecutivo.

“Estamos honrados em ser identificados como líderes em vídeos corporativos no relatório The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2023. O relatório visa soluções e estratégias promissoras para as empresas aumentarem seus negócios com transmissão digital de vídeos, que se alinha às ofertas da Brightcove”, disse Scott Levine, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Produtos da Brightcove. “Algumas formas pelas quais estamos inovando e atendendo às demandas dos clientes incluem o avanço das experiências de comunicação interna com foco em vídeos mediante nossa oferta do Communications Studio e a ampliação das integrações de comércio eletrônico, a fim de permitir que as empresas envolvam os compradores com vídeos interativos.”

A plataforma da Brightcove se concentra em escalabilidade, estabilidade e flexibilidade para sua plataforma de marketing de vídeos, análise de vídeos, gerenciamento de vídeos sociais, transmissão ao vivo e recursos OTT. A empresa possui uma ampla gama de integrações com soluções de interatividade e comércio eletrônico, plataformas analíticas de ponta a ponta com dados acionáveis, ativos digitais e sistemas de gerenciamento de conteúdo bem como plataformas de automação de reuniões, junto com as experiências de vídeo de ponta da plataforma em todos os dispositivos finais (web, smartphones e smart TVs). “O conjunto completo e conectado de produtos, soluções e serviços da Brightcove ajuda as organizações a implementar uma estratégia de vídeo para gerar receita e envolver clientes, funcionários e públicos em um nível mais profundo”, acrescentou Levine.

A Aragon Research define a posição de Líder como empresas que “têm estratégias abrangentes que se alinham com a direção do setor e a demanda do mercado, agindo de modo eficaz quanto a estas estratégias.” A Brightcove surgiu no mercado de vídeo corporativo em um momento em que funcionários e clientes continuam considerando o vídeo a maneira de comunicação mais envolvente e o catalisador para melhores experiências que impulsionam os resultados de negócios.

“Em nossa pesquisa ao Enterprise Video Globe Report, examinamos o desempenho do produto, a estratégia e a visão de cada empresa”, disse Jim Lundy, Diretor Executivo da Aragon Research. “A Brightcove fez um progresso significativo em suas prioridades estratégicas com investimentos em inovação que ampliaram suas ofertas de soluções e serviços, mostrando que sua escala e confiabilidade são um diferencial.”

A nona edição anual da “The Aragon Research Globe™ for Enterprise Video, 2023” avaliou 14 fornecedores de vídeos corporativos considerados como fazendo a diferença em melhores experiências de clientes e funcionários.

Para mais informação e ler o relatório The Aragon Research Globe™ for Enterprise Video, 2023, acesse Brightcove.com.

A Aragon Research não endossa fornecedores, seus produtos ou serviços citados em suas publicações de pesquisa, nem aconselha usuários a selecionar fornecedores com a classificação mais alta. As publicações da Aragon Research consistem em opiniões da organização Aragon Research and Advisory Services e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Aragon Research fornece suas publicações de pesquisa e informações nelas contidas “COMO SÃO”, sem qualquer tipo de garantia.

Sobre a Aragon Research



A Aragon Research é uma empresa independente de pesquisa e consultoria que fornece aos executivos de negócios e TI percepções acionáveis de que precisam para navegar pelo impacto em constante evolução da tecnologia nos negócios. Com sede em Morgan Hill, CA, a Aragon Research trabalha com executivos em todos os principais níveis da empresa e em todos os setores para fornecer a eles ferramentas de que precisam para tomar decisões estratégicas e tecnológicas com mais informação. A Aragon presta serviços de assessoria, pesquisa e consultoria de alto impacto, possuindo uma equipe comprovada de analistas veteranos. Para mais informação, acesse www.aragonresearch.com.

Sobre a Brightcove Inc.



A Brightcove cria as mais confiáveis soluções de tecnologia de transmissão digital escaláveis e seguras do mundo para estabelecer uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de modo mais eficaz, os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de modo mais confiável e cada organização se comunique com os membros da equipe de maneira mais intensa. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade consistentemente líder do setor e escalabilidade incomparável, ampliamos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Acesse www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

