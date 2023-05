Engenheiro transforma construtora em franquia e expande modalidade pelo Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

Quando o engenheiro Paulo Chueire criou a empresa JMChueire, em 2008, a proposta era ser uma construtora voltada para empreendimentos e casas de alto padrão na região de Ponta Grossa, no Paraná. Com o tempo, ele foi criando métodos de trabalho para assegurar que todas as obras que estava construindo e gerenciando entregassem um resultado de qualidade no final, desde os serviços executados até os materiais utilizados.

Após 15 anos estudando o mercado, analisando todos os procedimentos e criando uma metodologia própria, Paulo percebeu que poderia replicar o modelo de negócio e ajudar outros profissionais como engenheiros, arquitetos, empreiteiros, além de empresários interessados em ingressar no segmento de construção civil. Dessa forma, a construtora iniciou o processo de franqueamento em 2021 e desde então começou a expandir o modelo de negócio para todos os estados brasileiros.

“Construir um empreendimento e uma casa do zero não é uma tarefa fácil, é necessário ter muito conhecimento sobre todas as etapas de uma obra, como criação de orçamento, escolha dos materiais com melhor custo-benefício, seleção da equipe de trabalhadores, desenvolvimento de um cronograma eficiente, entre outros pontos. E ao longo da minha jornada como empreendedor, percebi que muitos profissionais gostariam de ter a própria empresa, mas não sabem por onde começar, assim surgiu a ideia de compartilhar toda a experiência e conhecimento da JMChueira com essas pessoas”, explicou o engenheiro Paulo Chueire, diretor da franquia JMCHUEIRE.

Construção Civil no Franchising

O segmento de franquias de Casa e Construção cresceu 7,4% em 2022, registrando um faturamento de quase R$ 16 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ao todo, o mercado de franquias teve uma receita de R$ 211 bilhões, e a expectativa é que ocorra um crescimento entre 9,5% a 12% em 2023.

“A franquia é uma modalidade que atrai muitos empreendedores, porque trata-se de um modelo de negócio menos arriscando, já foi testado antes de ser replicado. As pessoas também recebem treinamento e suporte da franqueadora, o que traz mais segurança para aqueles que estão investindo”, finalizou Fred Henrique, especialista em expansão de negócios.