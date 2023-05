Inscrições para o Desafio Semeando o Futuro do Sistema Alimentar Mundial de US$ 1 milhão serão abertas em 1º de junho

9 de maio de 2023.

O Institute of Food Technologists (IFT), uma organização científica sem fins lucrativos comprometida com o avanço da ciência dos alimentos e sua aplicação em todo o sistema alimentar mundial, e a Seeding The Future Foundation sentem o orgulho de anunciar o retorno do evento anual Seeding The Future Global Food System Challenge (Desafio Semeando o Futuro do Sistema Alimentar Mundial). Neste Desafio são convidados cientistas, engenheiros, inovadores, empreendedores e equipes multidisciplinares de organizações não governamentais (ONGs), organizações sem fins lucrativos, empresas sociais, universidades, instituições de pesquisa, bem como startups pequenas e emergentes, para enviar suas inovações revolucionárias, as quais irão ajudar a transformar o sistema alimentar mundial.

Agora em seu terceiro ano, o Desafio mais uma vez irá premiar US$ 1 milhão em subvenções e prêmios através do Seed Grants (US$ 25.000 cada), Growth Grants (US$ 100.000 cada) e Seeding The Future Grand Prizes (US$ 250.000 cada). Os ganhadores do Growth Grant e do Grand Prize do ano passado incluíram:

Comercializar larvas de mosca soldado negro como ração para galinhas, a fim de melhorar a nutrição dos ovos e reduzir o custo dos ovos em Ruanda. ( Food Systems for the Future )

) Eliminar aflatoxinas perigosas das cadeias de fornecimento de pequenos produtores, começando com amendoins no Haiti. ( Acceso )

) Acelerar a implantação da aquaponia que combina produção agrícola sem solo e piscicultura para aumentar a produção mundial de alimentos diante da mudança climática. ( INMED Partnerships for Children )

) Programa de armazenamento a frio com energia solar conduzido pela comunidade para permitir o acesso a melhores técnicas e práticas agrícolas em desenvolvimentos rurais. ( Smart Villages Resource Group )

) Aproveitar o Serviço Postal dos EUA para trazer produtos frescos das fazendas às portas de cada residência. (World Wildlife Fund)

“O Desafio do Sistema Alimentar Mundial pretende ser um apeloàação para a comunidade alimentar internacional. Mais de 840 milhões de pessoas sofrem de fome crônica, desnutrição severa e pobreza extrema, enquanto mais de 30% dos alimentos são desperdiçados a cada ano em todo o mundo. A mudança climática, os conflitos e a pobreza impedem o acesso equitativo a alimentos seguros e nutritivos a muitas populações em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Precisamos urgentemente de inovações impactantes e transformadoras que levem a um sistema alimentar sustentável e permitam o acesso a alimentos saudáveis, acessíveis e atrativos nos quais os consumidores confiam”, disse Bernhard van Lengerich, fundador da Seeding The Future Foundation.

Embora as inscrições sejam abertas em 1º de junho e encerradas em 1º de agosto, os participantes interessados podem rever as diretrizes aqui para começar a preparar sua apresentação.

Desde 2021, mais de 1.500 inscrições de 75 países foram recebidas de equipes multidisciplinares de instituições acadêmicas e de pesquisa, organizações sem fins lucrativos e startups. O Desafio é financiado pela Seeding The Future Foundation e hospedado pelo IFT.

“O Desafio Semeando o Futuro do Sistema Alimentar Mundial reflete a missão e o compromisso do IFT de abordar a insegurança alimentar e garantir um futuro saudável a nosso suprimento mundial de alimentos”, disse o diretor executivo do IFT, Christie Tarantino-Dean. “Estamos animados por fazer parceria mais uma vez com Bernhard e a Seeding The Future Foundation em uma das vitrines mais importantes de inovação e engenhosidade em alimentos.”

Para mais informação, acesse ift.org/food-system-challenge. Os candidatos que tiverem necessidade de suporte adicional são incentivados a rever as perguntas frequentes.

Sobre o Institute of Food Technologists

O Institute of Food Technologists (IFT) é uma organização internacional com cerca de 12.000 membros individuais de mais de 100 países comprometidos com o avanço da ciência dos alimentos. Desde 1939, o IFT reúne as mentes mais brilhantes em ciência dos alimentos, tecnologia e profissões relacionadas de setores acadêmicos, governos e indústrias para solucionar os maiores desafios alimentares do mundo. O IFT trabalha para garantir que seus membros tenham os recursos de que precisam para aprender, crescer e avançar na ciência dos alimentosàmedida que a população e o mundo evoluem. O IFT acredita que a ciência é essencial para garantir um suprimento mundial de alimentos que seja sustentável, seguro, nutritivo e acessível a todos. Para mais informação, acesse ift.org.

Sobre a Seeding The Future Foundation

A Seeding The Future Foundation é uma organização privada, sem fins lucrativos, motivada por seu valor principal de que todos devem sempre ter acesso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, acessíveis, atrativos e confiáveis. Busca inspirar soluções inovadoras que possam ajudar a transformar o sistema alimentar mundial para ser mais sustentável e beneficiar a saúde das pessoas e do meio ambiente. A Fundação fornece financiamento inicial e apoio a ideias promissoras e inovações de alto impacto, a fim de melhorar sistemas alimentares a nível mundial, tecnologias para reduzir perdas após a colheita em regiões em desenvolvimento, bem como trabalho fundamental em setores acadêmicos e na pesquisa. Para mais informação, acesse seedingthefuture.org.

