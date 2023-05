Livro Superpontencial estreia na lista dos livros mais vendidos do país

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

Lançado no início deste ano, o livro “Superpotencial”, escrito pelo empreendedor Davi Braga, pela editora Gente, se destacou nas principais listas de mais vendidos. Na sua 2ª edição, a obra figurou em 2ª posição na lista de mais vendidos do PublishNews. Segundo portal de notícias, que é referência em informações do mercado editorial nacional, o livro ocupou a posição da Lista Geral, com 2.952 exemplares vendidos, entre os dias 3 e 9 de abril.

No livro, Davi Braga aborda temas como autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, e a importância de aproveitar as oportunidades que a vida apresenta, demonstrando como liberar o potencial oculto de cada indivíduo que deseja empreender. “Minha ideia é apresentar novas perspectivas e oportunidades para as pessoas com o meu livro, pois o mundo dos negócios está sempre em busca de novas ideias e estratégias para alcançar o sucesso”, comenta Davi Braga. Segundo o autor, para se chegar ao sucesso, é preciso trabalhar duro e se esforçar para alcançar os objetivos, independentemente das circunstâncias.

Gamificação

O autor explica que a metodologia contida no livro está dividida em três ciclos de evolução: 1. Você; 2. Você no outro; e 3. Você no mundo. “É essencial que eles sejam seguidos nessa ordem porque para estar pronto para interagir com o mundo, é preciso antes aprender a interagir com o outro e, antes ainda, desenvolver um relacionamento verdadeiro consigo mesmo”, explica Braga.

Apesar da obra estar organizada em um passo a passo, a jornada não é linear. “Ou seja, você não vai vivenciar um passo de cada vez. Não se surpreenda se, após ler o capítulo 6, por exemplo, você voltar ao capítulo 3 ainda mais preparado para lidar com os desafios que ele propõe”, explica o empreendedor. Como parte da interatividade proposta do livro, a cada fase vencida o leitor pode trocar os pontos por prêmios na plataforma gratuita, aberta a toda comunidade “Superpotencial”.

Através da plataforma também é disponibilizada, gratuitamente para o público geral, uma imersão online que trata de abordar a metodologia contida no livro. Para saber mais sobre o autor, basta acessar: https://www.davibraga.com.br/

Para informações sobre o livro Super Potencial: https://superpotencial.com.br/