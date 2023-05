Marketing inteligente é aliado de PMEs no mercado

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

Cada vez mais, a maneira como as instituições se relacionam com o mercado no qual estão inseridas, analisando-as e criando ações a partir disso, tem se mostrado como uma estratégia de fundamental importância. Com o avanço do marketing digital, a competitividade tende a ser maior para as PMEs (microempreendedores, empresários individuais e pequenas e médias empresas), visto que elas possuem orçamentos mais enxutos, que criam uma necessidade maior de assertividade na escolha dos processos a serem seguidos. Atualmente, quase 70% das empresas em atividade no Brasil são formadas por microempreendedores individuais (MEI).

O método baseado na inteligência de dados que, de acordo com especialistas do setor, pode ser usado para a atuação mais assertiva no mercado, une a tecnologia a captação e retenção de consumidores. Tal metodologia consiste na análise de diversas possibilidades antes do início de uma ação, fazendo com que movimentos sejam antecipados e, consequentemente, o mercado e seu público-alvo se tornem melhor conhecidos. Para as PMEs, esse processo é capaz de ser ainda mais relevante, podendo fazer com que as empresas economizem investindo a partir do entendimento de oportunidades de retornos.

De acordo com Priscila Calegaro, fundadora e CEO da No!box Marketing Lab, essas empresas possuem pontos que devem ser levados em consideração quando o assunto é prospectar ou otimizar os serviços já prestados. Por terem menos níveis de hierarquia, explica a profissional, qualquer ajuste de rota pode ser mais ágil e prático. Além disso, prossegue, é plausível que estes empreendedores consigam obter um contato mais personalizado com seus clientes, abrindo a possibilidade de utilizarem dados de feedback, sugestões e comentários para potencializarem seus resultados.

“As empresas que incentivam a cultura de dados são aquelas que têm mais oportunidades de crescimento e consolidação no mercado. Essas empresas usam os dados para entender seus clientes e se relacionar com eles de forma personalizada”, diz Calegaro.

Fazendo uma consulta prévia, respeitando a privacidade de dados, é possível focar não apenas na oferta de produtos e serviços, mas também em soluções para necessidades sociais e que têm impacto na forma como as pessoas vivem, diz ela. Criar cenários com base nessa ideia, ademais, ajuda a clarear caminhos que devem ser seguidos.

Outra prática bastante observada pelas empresas menores que querem ganhar escala e aumentar o retorno dos seus investimentos de marketing para promoção de seus negócios, “é o uso de ferramentas tecnológicas gratuitas, como Google Analytics, softwares de gestão de relacionamento com cliente (CRMs) e outros recursos que usam IA como forte aliados”, diz Priscila.

O método da No!box 360º se assemelha às técnicas de inteligência de dados, no qual foi criado um mapeamento das necessidades dos empreendedores junto às jornadas digitais, de modo que sejam iniciadas estratégias de marketing de uma empresa até seus primeiros clientes, acelerando vendas de empresas que já possuem esses compradores primários. O mecanismo une marketing, ciência de dados e tecnologia, combinando técnicas e ferramentas nas três frentes, diz a empresária

Segundo a especialista, o mercado está em expansão e existem muitas empresas parceiras do ecossistema de inovação que contribuem com a melhoria da operação das organizações, mas o dever de ficar atento é importante: com esse crescimento, aumentam as chances de novas corporações, sem tanta experiência e qualidade nas entregas, encherem o mercado.

Segundo o Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o país registrou em 2022 quase 20,2 milhões de empreendimentos ativos, sendo que mais de 3,8 milhões de empresas foram abertas nestes 12 meses.

