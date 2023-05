Na Apas Show, árabes buscam espaço nos segmentos nobres do varejo brasileiro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

Presente na feira supermercadista Apas Show já há quase uma década, a delegação de empresas árabes trazida pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira terá este ano um perfil mais diversificado em relação ao ano passado.

Com mais de 20 integrantes, a comitiva será formada por tradicionais produtores de granéis alimentares árabes de tâmaras, azeites e especiarias, mas, também, por fabricantes de produtos de valor agregado como bebidas, pratos congelados de preparo rápido, doces tradicionais e até de produtos de limpeza.

Na avaliação da entidade, a maior diversificação dos integrantes da missão é um indicativo de que as empresas árabes estão conseguindo avançar aos poucos no varejo brasileiro e atingiram o momento de buscar espaço nas categorias nobres do setor, inclusive nos segmentos disputado por marcas competitivas, tradicionais e muito bem-estabelecidas junto ao consumidor brasileiro.

“É um momento novo”, define Silvana Scheffel Gomes, diretora de Marketing e Conteúdo da Câmara Árabe-Brasileira. “Este ano, os árabes chegam para manter a posição competitiva que já detinham no segmento de alimentos étnicos, aproveitando a familiaridade do brasileiro com a culinária sírio-libanesa e a grande quantidade de descendentes de árabes existentes no Brasil, mas, também, com a intenção de explorar de forma séria oportunidades em novas categorias”, afirma a dirigente.

Scheffel Gomes credita o maior interesse das empresas árabes no Brasil a dois fatores. O primeiro é o trabalho de prospecção ativa realizado pelos escritórios da Câmara Árabe, em Dubai e no Cairo, para mostrar a empresas do Golfo e do norte africano as oportunidades do mercado brasileiro a partir de prospecções estruturadas pela entidade.

Segundo a dirigente, esse trabalho rendeu a presença inédita na missão de empresas do Iraque e da Arábia Saudita que participam pela primeira vez da mostra, além de um crescente número de organizações do Egito, da Jordânia, da Tunísia e dos Emirados Árabes Unidos, que já participam da Apas Show e estarão presentes em 2023.

A diretora de Marketing da Câmara Árabe-Brasileira também credita o maior interesse dos árabes na feira, considerada por eles a principal plataforma de prospecção de negócios no Brasil, à visibilidade que marcas árabes tiveram durante a Copa do Mundo do Catar e em outros eventos internacionais realizados na região do Golfo no ano passado.

“A Copa do Mundo, os prêmios de Fórmula 1 e outros eventos no Golfo levaram milhares de estrangeiros aos países árabes, onde puderam ter o primeiro contato com marcas da região, que agora desejam continuar essa relação, buscando espaço em mercados estrangeiros, inclusive no Brasil”, diz Scheffel Gomes.

Na Apas Show, a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira terá três estandes nos pavilhões Azul, Branco e Amarelo. A entidade também organizará rodadas de negócios na feira com potenciais compradores brasileiros mediada por intérpretes.

A mostra começa no próximo dia 15 em São Paulo, no Expo Center Norte. Inscrições: www.apasshow.com.br