Planejamento, Estratégia e Transformação são tema de palestra no RS

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

O SEPRORGS realiza, no dia 19 de maio, às 11h30, a primeira edição do Mesas TI de 2023. A palestra, com o tema “Planejamento e Estratégia: Transformação Digital”, será ministrada por Leandro Roldão, Executivo de TI com mais de duas décadas de experiência na gestão de Tecnologia, Negócios e Inovação.

Formado em Engenharia da Computação, Especialização na França em Sistemas, Pós-graduação em Tecnologia, com MBAs Executivos pelo Instituto BBS – Brazilian Business School em Gestão, Empreendedorismo e Novos Negócios e Marketing, Gestão de Projetos e Gestão Financeira, Roldão traz um currículo formado por cargos de gestão em empresas como EDP, onde atua atualmente, além de somar passagens por companhias como Wickbold, Aché Laboratórios, Fini e Intermédica, entre outras.

Além disso, foi reconhecido como um dos Executivo de TI mais Influente do Brasil pelo Optimize Group no 4CIO Brasil em 2023 e listado entre os CIOs Mais Engajados pelo grupo IT Midia em 2020, além de Executivo de TI DESTAQUE no Brasil em 2022 pela 4Network CIO.

“O tema deste Mesas TI não poderia ser mais adequado para abrir a temporada de 2023: o Planejamento e a Estratégia são fatores fundamentais para a Transformação das empresas, seja no âmbito Digital, seja no de Gestão, e falar sobre isso com uma das mentes mais destacadas do nosso mercado nestas áreas é uma oportunidade que nenhum empresário deve perder”, comenta Rafael Krug, presidente do SEPRORGS.

Para Roldão, é importante entender que a Transformação Digital não começa com a Tecnologia da Informação: na verdade, está sempre centralizada nas pessoas. “Tudo começa e termina com pessoas”, afirma o palestrante.

E isso é só uma pequena mostra do que vem por aí, no Mesas TI. O evento, que é exclusivo para Associados SEPRORGS e convidados, tem patrocínio Platinum da Dell Technologies, Silver da Dinamize e apoio da Match IT.

Para participar, os interessados devem entrar em contato com o SEPRORGS através do link: https://wa.me/message/PGWYPLOMELSZC1

