WhatsApp: aplicativo se tornou um aliado das empresas como estratégia de vendas

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

Uma pesquisa realizada pela empresa americana de consultoria empresarial Mckinsey no início de 2021 aponta que os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes. Para atender as necessidades dos clientes é preciso que as empresas recorram a novas tecnologias e quando se fala em atendimento, o uso do WhatsApp junto ao uso de chatbots e plataformas digitais como estratégia de marketing conversacional facilita o relacionamento entre empresa e cliente.

O resultado de um estudo encomendado pela Panorama Mobile Time em parceria com a Opinion, mostra que o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones brasileiros. Isso significa que, mais do que nunca, é preciso estar atento ao avanço tecnológico do mercado e investir em novas estratégias de vendas digitais.

Surgimento de novas plataformas digitais

As vendas digitais feitas com auxílio de plataformas que consigam oferecer suporte no atendimento de clientes, são capazes de impulsionar negócios, seja em empresas varejistas ou atacadistas. Foi pensando nisso que a startup Meu Catálogo Digital criou uma vitrine virtual de produtos, onde é possível fazer do WhatsApp um verdadeiro canal de vendas e não apenas um aplicativo de mensagens. É o que explica o CTO e cofundador da Startup, Miquéias Santos. “Com a plataforma é possível catalogar produtos e criar um tipo de loja virtual em que a empresa mantém um relacionamento direto com o cliente através da integração de outras plataformas, como o WhatsApp”, conta Miquéias.

Marketing conversacional como estratégia

Outra maneira de impulsionar vendas é o uso do marketing conversacional, uma estratégia que utiliza tecnologias, como a inteligência artificial, em conversas automatizadas. Essas conversas podem ser feitas com mensagens de chatbots, os quais reproduzem diálogos reais e humanizados.

As conversas automatizadas no WhatsApp têm como diferencial o atendimento 24 horas, mesmo que o lojista esteja offline. Empresas que utilizam esse formato conseguem realizar vendas em um período maior de tempo, ao contrário de empresas que ainda não possuem esse tipo de atendimento, influenciando diretamente nos resultados das vendas.

Grandes marcas como Bradesco, Natura e Duolingo utilizam dessa estratégia de marketing. Para aplicar essa estratégia pode ser necessário conferir as modalidades disponíveis do WhatsApp para este tipo de conversa automática que vai além das respostas rápidas já conhecidas no WhatsApp Business.

Impulsionando as vendas com WhatsApp Business

Um levantamento realizado pela Decode, empresa que desenvolve soluções em data analytics, big data e data driven marketing, mostrou que o WhatsApp Business, plataforma direcionada micro e pequenas empresas, registrou cerca de 12 milhões de downloads entre janeiro e julho de 2020 e movimenta em torno de 4,7 milhões de usuários mensais ativos no Brasil.

Esses dados comprovam o quanto a plataforma vem impulsionando negócios por todo o país, facilitando e potencializando as vendas no meio digital. Aproveitar todas as funções e recursos que o aplicativo proporciona é se beneficiar estrategicamente de cada uma dessas funcionalidades para inovar e investir em meios que promovam um atendimento mais ágil, personalizado e funcional.

