SEPRORGS cria Banco de Talentos em parceria com Link Vagas

* Por: DINO - 9 de maio de 2023.

O SEPRORGS acaba de criar um Banco de Talentos em seu website. Por ali, a entidade vai mapear, com apoio da Link Vagas, os postos de trabalho mais demandados da TI gaúcha.

A partir disso, a entidade vai abrir espaço para que estudantes e profissionais da área de Tecnologia enviem seus currículos, que serão direcionados pelo SEPRORGS para empresas associadas que tiverem cargos em aberto nos setores de interesse.

Parceira na iniciativa, a Link Vagas atua como facilitadora dos processos de admissão profissional, tendo como base um software que concentra informações na nuvem, organizando bancos de currículos em linha com processos seletivos, o que torna muito mais ágil e certeiro o processo de recrutamento e seleção de candidatos e, consequentemente, o preenchimento de vagas.

“O Rio Grande do Sul tem, atualmente, cerca de 4 mil vagas de trabalho não ocupadas na TI. Isso, para um Estado que concentra 6,5% dos empregos do segmento no país, segundo dados da Brasscom, é uma realidade que precisa urgentemente mudar”, explica o presidente do SEPRORGS, Rafael Krug. “Esta parceria com a Link Vagas e a disponibilização do Banco de Talentos em nosso site é uma maneira de ajudar a suprir esta demanda, é fazer nossa parte, enquanto entidade formada por empresários, na mudança de um cenário que interessa a todos – pessoas, empresas, mercado e sociedade”, complementa.

Para acessar o Banco de Talentos do SEPRORGS, basta acessar: https://www.seprorgs.org.br/vagas