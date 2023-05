Jovens irão debater temas políticos, sociais e econômicos durante simulações

Compartilhe Facebook

11 de maio de 2023.

Em setembro de 2022, Jina Mahsa Amini morreu após ser detida pela polícia da moralidade do Irã. O caso deflagrou a maior onda de protestos no país em décadas. Nesse sentido, os estudantes do Colégio Sigma irão debater e entender a revolução das mulheres iranianas no que tange a morte da jovem na reunião do comitê da ONU Mulheres, durante a 22ª edição do Sigma-Múndi. Entre os dias 11 e 13 de maio, o projeto irá levar para a escola simulações de conferências promovidas por organizações nacionais e internacionais que discutem assuntos políticos, sociais e econômicos.

Em 2023, cerca de 570 alunos, do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais até a 3ª série do Ensino Médio, serão divididos em 16 delegações nos moldes da Organização das Nações Unidas (ONU), legislativo, imprensa e CEOs. Durante a 22º edição do projeto os estudantes participarão de simulações de reuniões da Organização Mundial da Saúde (OMS), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Senado Federal, Supremo Tribunal Federal (STF), United Nations Security Council (UNSC) e outros.

Para este ano, a novidade é o Comitê Filosófico, onde os jovens representarão os maiores nomes da Filosofia em uma discussão intertemporal e passarão por diversas áreas do conhecimento para responder à maior pergunta da Filosofia. “Será um desafio para os estudantes retratarem pensadores e personagens históricos para debaterem temas sobre a vida. Jesus, Buda e Sócrates são alguns dos nomes que estarão presentes”, afirma Paulo Macedo, coordenador do projeto.

A atividade exige dos alunos conhecimentos em diversas áreas como História, Geografia, Redação, Português, Sociologia, Artes e outros. Segundo Paulo Macedo, a iniciativa, além de estimular a aptidão crítica e diplomática dos jovens, é uma forma deles experimentarem novas experiências, desenvolver oratória e aprender a resolver problemas de forma rápida e prática. “Os comitês têm temas que nos remetem a assuntos de atualidades, questões históricas e sobre a sociedade brasileira que servirão para aprofundarmos conhecimento e de repertório para avaliações externas”.

O coordenador conta que as expectativas para a edição de 2023 estão altas. “Esperamos fazer o melhor Sigma-Múndi de todos os tempos”, afirma. “Nós já concluímos três treinamentos e os alunos já têm as suas representações. Eles estão empolgados e com muita vontade de debater e encontrar soluções para os problemas mundiais e nacionais”, diz.