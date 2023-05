Malu Mesquita abre exposição na Galeria de Arte Biganti

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 11 de maio de 2023.

O salão principal do Circolo Italiano, instalado no Edifício Itália, abriga a Galeria de Arte Biganti, e dia 13 recebe a exposição São Paulo: Várias Camadas de Malu Mesquita. Paralelamente à inauguração da exposição, haverá o lançamento do livro também de sua autoria intitulado Rede de Proteção.

Malu mostra a São Paulo que ela vê, apresentando dois acervos fotográficos, que pensa a cidade como protagonista. A primeira se destaca como a grande metrópole, com todas as peculiaridades de ser um polo urbano movimentado. A segunda coleção foi fotografada durante a pandemia e retrata a cidade por meio de elementos simbólicos, como redes de proteção, janelas e um arco-íris vibrante brilhando após uma forte chuva. Apesar de suas diferenças, ambas as séries capturam a essência da cidade.

Durante a pandemia de Covid-19, a artista dedicou seu trabalho à composição entre quatro paredes. Ela se refugiou em seu apartamento na Mooca, em São Paulo, se isolando do mundo e se voltando para a arte. Pela sua janela, via todos os dias a mesma vista, mas com outros olhos, já que a quarentena a obrigava a encontrar peculiaridades na sua paisagem cotidiana. Suas criações artísticas se tornaram um canal para expressar essa perspectiva.

Confinada dentro de casa, ela vasculhou a internet em busca de objetos de produção que poderiam incorporar suas criações. Suas últimas adições envolveram a utilização de slides fotográficos antigos que pertenciam a sua família como sobreposições em fotografias recém-tiradas, emprestando a seus trabalhos elementos com bandas cromáticas.

A relação entre o espectador e seu entorno é um espaço pessoal que varia de uma pessoa para outra. O desenvolvimento deste ensaio ocorreu enquanto a artista estava sozinha, principalmente durante os anos de 2020 e 2021. As reflexões trazidas pela pandemia serão mensagens claras das fotos.

A exposição apresenta a maior cidade da América Latina pelo olhar da artista, que nasceu e vive na região central da cidade e tem uma maneira de encarar São Paulo através de sua lente. As imagens deste trabalho autoral desenvolvido durante a pandemia resultaram no livro Rede de Proteção. O título é uma alusão às redes presentes nos edifícios e também às simbologias que elas representam em relação à segurança de quem vive em prédios altos.

Serviço:

Evento de lançamento: 13 de maio, sábado às 15h

Das 9h às 19h, diariamente, até 8 de junho de 2023, a exposição estará aberta para visitação.

Curadoria: Renato Negrão

Produtora Cultural: Valkiria Lacocca

Assessoria de Imprensa: Cris Primi