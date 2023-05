Startup Gudu quer impulsionar ensino do país com IA

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de maio de 2023.

Num cenário onde 7 a cada 10 gestores educacionais consideram que a defasagem escolar é o maior desafio para o futuro da educação, a startup Gudu lança aplicativo inédito de ensino gamificado para auxiliar o acesso ao ensino. O app utiliza inteligência artificial para ajudar os usuários a aprenderem sobre qualquer assunto de maneira mais fácil e divertida. Tudo isso na palma da mão.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Educbank de Educação e Cultura, organização social atuante no setor de educação básica no Brasil, 65% dos professores consideram o constante estudo das novidades uma forma de melhorar a vivência escolar dos alunos na área da educação como o maior desafio.

Segundo o CEO do Gudu, Lucas Fonseca, a educação atual carece de ferramentas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. “A Gudu nasce, então, como a plataforma de ensino gamificado que tem como objetivo tornar a aprendizagem mais divertida e eficiente. O aplicativo está disponível para download e pode ser acessado em dispositivos móveis”, explica o especialista em programação.

A pesquisa da Educbank foi baseada no relatório ‘Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação’, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Entre maio e julho de 2022, foram coletadas mais de 1,5 mil respostas de profissionais do setor público (54%) e privado (46%), sendo 68% professores e 32% gestores educacionais.

Lucas Fonseca ainda explica que a plataforma não se propõe a substituir o ensino “tradicional” e sim a ser uma extensão da sala de aula. “Assim, acreditamos que é possível complementar matérias ensinadas nas escolas e abordar temas que não são trabalhados em sala de aula como educação financeira, política, cultura e notícias de uma maneira muito mais leve”, pontua.

Os cursos disponíveis no App Gudu são rápidos e pontuais, que utilizam recursos como quizzes, jogos e desafios para tornar a aprendizagem mais interativa. A metodologia utilizada pela Gudu se baseia na criação de conteúdos objetivos e em formatos habituais de stories utilizando Inteligência Artificial.

A tecnologia é destaque na discussão atual do ensino no Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa da EducBank, 78% dos professores consideram que o maior desafio futuro são as rápidas alterações que o avanço da tecnologia produz na sociedade. “A geração atual se dá muito bem com jogos, com conteúdos rápidos e com redes sociais em geral, afinal eles já nasceram alfabetizados digitalmente. É muito natural para eles aprender utilizando tecnologia, e utilizar isto como uma ferramenta de ensino é um grande passo para a educação do país”, explica o CEO da Gudu.

Passo a passo Gudu

“Os cursos são baseados em conteúdos rápidos e leves, divididos para que fique fácil de entender cada conceito. Depois de consumir o conteúdo sobre o tópico a ser aprendido o usuário é apresentado a uma série de perguntas que ajudam a fixar o conteúdo e através da repetição ele aprende sem mesmo perceber”, explica Lucas Fonseca.

O download do aplicativo está disponível no site da startup www.gudu.education

Mais sobre a Gudu

A Gudu é uma staturp que propõe, por meio de seu ecossistema de ensino gamificado, um novo modelo de aprendizagem. Utilizando inteligência artificial, o aplicativo permite que qualquer pessoa possa aprender sobre assuntos diversos de maneira leve e divertida. “Aprender se torna mais fácil e rápido porque fixa o conteúdo de acordo com as necessidades específicas de cada usuário. Seja qual for o objetivo de aprendizado, estamos aqui para ajudar”, diz Lucas Fonseca.

Mais informações e novidades sobre o aplicativo estão disponíveis no @gudu.education no Instagram e TikTok.