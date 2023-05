Campanha “Dia das Mães ISTV” traz emoção aos telespectadores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2023.

A campanha “Dia das Mães ISTV” em veiculação no Brasil e América Latina, apostou na emoção e está no ar nos intervalos comerciais do canal. A emissora gravou depoimentos com artistas, diretores, produtores e técnicos da TV, contando histórias reais de suas mães, vivas ou já falecidas, para os telespectadores. Ilustradas com imagens de mães e filhos, desde a infância, todos os entrevistados responderam a pergunta: “O que sua mãe significa para você?”

A idealizadora e diretora da campanha, a gerente de produção da ISTV, Stefany Tessitore, comenta: “Eu decidi fazer esta campanha no intuito de enaltecer as memórias afetivas, trazer o lado humano das pessoas. Todos nós somos filhos e falar de mãe comove… Mãe é acalanto, mãe é disciplina, mãe é amor! Uma mãe te ensina que ser gentil não é fraqueza, te ensina a ter fé! Luta por nós até mesmo quando desistimos de nós mesmos. Nós da ISTV representamos a voz do povo e nada mais justo nesta data do que dar voz aos verdadeiros.”

A atriz e apresentadora Cris Lopes, diretora de marketing do canal, foi uma das artistas convidadas a participar da campanha. Cris contou a história de batalha da mãe que engravidou jovem, trabalhou grávida até o último momento antes do parto, correndo o risco de dar a luz dentro de um ônibus. A atriz mostrou ao público as fotos da infância e até do seu casamento com o diretor Rodney Borges, onde a mãe parceira estava sempre presente em todas as fases da vida da artista. Cris Lopes ressaltou o otimismo, a batalha e a perseverança da mãe guerreira que a ensinou a sorrir sempre e seguir adiante.

Com uma proposta inovadora de marketing veiculando na grade da emissora ISTV, Cris Lopes e Stefany Tessitore estão trabalhando em diversas campanhas para os telespectadores da TV, com muitas novidades na programação da emissora retrô que está em um momento de amplo crescimento no Brasil.

