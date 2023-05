Especialistas dão treinamento gratuito sobre gestão de fábricas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2023.

Do dia 22 a 26 de maio, a II Semana da Gestão Industrial na Prática disponibilizará cinco minicursos online e gratuitos sobre os principais temas da gestão do chão de fábrica, como PCP, formação de preço de vendas, programação fina e estoque. O evento é aberto para gestores e colaboradores de indústrias e também universitários de todo o país.

Fazem parte da programação da edição de 2023 os cursos “Criando a engenharia dos seus produtos”; “PCP: o que você precisa saber”; “Controle de estoque eficiente”; “Formação do preço de vendas e análise de custos” e “Fazendo a programação da produção”. Diariamente, às 10h, um treinamento será disponibilizado na plataforma de ensino à distância “Academia Nomus”. Ao final do último dia, os participantes receberão certificado.

Os participantes irão aprender sobre a composição do mix dos produtos; analisar preços de vendas com os custos envolvidos na fabricação; conceitos fundamentais do planejamento e controle da produção; movimentação de insumos no estoque e sobre a geração da programação do é produzido em uma fábrica.

Além do material em vídeo, os participantes terão acesso às planilhas criadas pelos especialistas para facilitar o aprendizado e praticar. “Ter uma experiência prática e ver exemplos reais do dia a dia de fábricas amplia o aprendizado e é isso que queremos”, disse o engenheiro João Pimenta.

Os especialistas que ministrarão os conteúdos possuem formação em engenharia e experiência acerca da gestão de fábricas. “Sabemos o quanto os termos técnicos podem parecer difíceis, mas é possível aprender de um jeito simples e prático”, comentou Thiago Leão, um dos professores.

Para receber o link de acesso aos workshops, os interessados devem se inscrever pelo site: https://www.nomus.com.br/sgip2023/