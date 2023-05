Startup de gestão trabalhista é selecionada para o Attix

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de maio de 2023.

Em média, as startups brasileiras faturaram cerca de R$ 850.561,89 em 2022. A informação faz parte do mais recente “Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups – 2022” promovido pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups) em conjunto com a Deloitte. O balanço teve como base referencial 14.000 startups e demonstrou que, dentre as empresas em estágio inicial avaliadas, 45,8% iniciaram as atividades a partir de 2020.

O desempenho positivo do último ano desperta a atenção para as startups que, cada vez mais, recebem o aceleramento de grupos e investidores. É o caso da GRTS Digital, que atua com desenvolvimento e licenciamento de software B2B (Business-to-Business, na sigla em inglês – serviços de empresa para empresa, em português). Recentemente, a startup firmou uma parceria com o escritório de advocacia Mattos Filho através do programa de aceleração Attix.

A startup foi criada em maio de 2019, iniciou as operações em setembro do mesmo ano e, em março de 2020, fechou a parceria com a UNILEVER, grupo de grande porte do segmento de alimentação. Em 2021, a startup cresceu e se estabeleceu no mercado mesmo com a pandemia de Covid-19 e, em 2022, saltou de pouco mais de 13 clientes para quase 40.

A GRTS Digital é uma plataforma de assembleias virtuais, monitoramento das negociações coletivas – o que inclui estudos, capacitações e treinamentos – e BPO RTS (Business Process Outsourcing, estratégia que possibilita focar no próprio core business).

Uirá Menezes, co-founder e CEO da GRTS Digital, conta que a GRTS Digital é a única startup a oferecer um portfólio de soluções integradas para a digitalização na gestão de relações trabalhistas e sindicais e ganhou destaque no “Top 100 Open startup 2022”. Das 100 maiores empresas do ranking 2022, 13 são clientes da GRTS Digital.

“Ser selecionado para fazer parte do portfólio do escritório de advocacia Mattos Filho, através do programa aceleração Attix, é um selo, uma chancela de um dos maiores escritórios do Brasil validando a inovação que trouxemos pro mercado”, afirma Menezes.

O Attix oferece acesso a soluções inovadoras e ferramentas de mercado e busca antecipar respostas aos desafios de negócios e criar oportunidades que vão além do setor jurídico. A partir dessa premissa, segundo a Attix, o objetivo é impulsionar transformações em todos os setores da economia, conectando empresas com startups nacionais e estrangeiras que oferecem tecnologias estratégicas para demandas específicas.

Emerson Casali, co-founder da GRTS Digital , acrescenta que, ao participar do programa, a startup terá acesso a recursos e expertise de especialistas que vão auxiliá-la a aprimorar seus processos, produtos e serviços.

“Além disso, a participação no programa irá proporcionar à startup uma ampliação de sua rede de contatos, permitindo que a empresa se conecte com outros empreendedores e investidores, abrindo novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://grtsdigital.com.br/