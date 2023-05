Sunova Solar está no ranking “Top 10 Solar Panels”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2023.

Seleção realizada pela Norwegian Solar Edition, organização norueguesa sem fins lucrativos com foco na expansão global da utilização de energias renováveis, o ranking “Top 10 Solar Panels de janeiro deste ano trouxe em sua lista o módulo Thor N-Type de 575 W, da Sunova Solar.

Para estabelecer este ranking com os dez melhores painéis fotovoltaicos do mundo, a Norwegian Solar Edition adota como base três critérios: eficiência do painel solar (a capacidade do painel de converter luz solar em eletricidade), densidade de energia (a potência total que um módulo fotovoltaico é capaz de gerar dividida pela área desse módulo) e saída de energia (a quantidade total de eletricidade que se pode obter por meio de um único painel solar).

Juliana Corte Real, especialista de Marketing da Sunova Solar, comenta a importância de ter o módulo Thor N-Type, que possui registro junto ao InMetro recentemente lançado, neste ranking. “Isso demonstra o investimento da empresa em qualidade e enfatiza sua estratégia de fornecer módulos fotovoltaicos ao mercado visando uma alta eficiência”.

A porta-voz da companhia enfatiza, ainda, que essa abordagem foi projetada pela Sunova Solar com o intuito de colaborar com a transição da matriz energética global, propiciando a todos, desde pequenas residências até projetos de serviços públicos de grande escala, o usufruto dos benefícios da energia elétrica produzida por meio da luz solar.

Como resultado da crescente preocupação com os impactos ambientais provocados pelas fontes de energia não renováveis, como petróleo, gás natural e carvão mineral – componentes majoritários da matriz energética mundial –, a energia solar, uma fonte renovável e limpa, tem ganhado espaço progressivamente em todo o planeta.

No Brasil, não é diferente: dados da Absolar, “Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica”, apontam que a produção de energia elétrica por meio da luz solar já ocupa a segunda posição dentro da matriz elétrica brasileira, contando com mais de 27,8 gigawatt (GW) operacionais, o que representa 12,6% da geração de energia nacional.

Além disso, a entidade estima que a produção de energia fotovoltaica brasileira deve aumentar 10 GW neste ano e prevê que os investimentos no setor poderão superar a cifra dos R$ 50 bilhões.

Para saber mais, basta acessar https://www.sunova-solar.com/po/product/thor/