Currículo otimizado com IA vira tendência entre candidatos

* Por: DINO - 15 de maio de 2023.

O Chat GPT chegou trazendo várias mudanças para o mercado de trabalho, inclusive na hora de se candidatar para uma vaga. Agora currículos podem passar por robôs, que realizam uma triagem antes de chegar nas mãos de um recrutador humano.

E, para aumentar as chances de passar por essa primeira etapa do processo seletivo, candidatos têm usado cada vez mais a inteligência artificial para auxiliar na construção de currículos.

A ideia aqui não é acrescentar experiências que não possui ou alterar profundamente o CV, mas otimizá-lo. Destacando as habilidades que mais têm a ver com cada vaga que o candidato se inscrever. Ferramentas gratuitas como o Chat GPT podem ajudar muito nesse momento, mas também é importante entender como usar essa ferramenta e quais mudanças podem gerar impacto na hora de se candidatar. Essa otimização do currículo pode ser feita tanto para vagas nacionais quanto internacionais, incluindo trabalhos remotos.

Para ajudar nesse processo, especialistas como Laura Oliveira oferecem Masterclasses gratuitas de como realizar essas mudanças e aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista. Laura desenvolveu sua carreira em Nova York, onde trabalhou por 6 anos em Investment Sales e Executive Search. De volta ao Brasil, ela dedica-se a orientar profissionais da área de tecnologia que desejam trilhar uma carreira internacional com mais estratégia e intencionalidade.

Com o título “Hacks para dar os primeiros passos na sua carreira remota: como usar a I.A. ao seu favor em processos seletivos?”, a Masterclass oferecida pela Faculdade Sirius abordará temas relevantes para quem busca se destacar em processos seletivos para trabalhos remotos. Passando pela importância do LinkedIn e do currículo para a apresentação do candidato, uso de palavras-chave e métodos de engenharia reversa.

A iniciativa visa oferecer aos profissionais uma oportunidade de se atualizarem sobre as tendências e melhores práticas para a carreira remota.

“Estamos animados em oferecer essa Masterclass gratuita para ajudar as pessoas a darem os primeiros passos em suas carreiras. Acreditamos que a inteligência artificial é uma das principais ferramentas para quem busca se destacar no mercado de trabalho e esperamos ajudar muitos profissionais a alcançarem seus objetivos”, comenta Rafaela Herrera, COO e cofundadora da Sirius, faculdade focada em IA.