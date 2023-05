ELAS+ lança 7ª edição do edital Mulheres em Movimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de maio de 2023.

Em mais uma ação comprometida com os esforços de renovação dos acordos democráticos do país, o ELAS+ Doar para Transformar lançou neste mês de maio o Mulheres em Movimento – por solidariedade, justiça e democracia. Esta é a sétima edição do edital, que já apoiou 378 iniciativas nas cinco regiões do Brasil, totalizando R$ 19 milhões em doações desde 2017.

Neste momento, em que o Brasil passa por um momento relevante de renovação, e se percebe a importância de uma democracia plena, o ELAS+ acredita que é preciso fortalecer as agentes que foram cruciais para essa retomada: as organizações da sociedade civil, especialmente os movimentos de mulheres.

É com esse objetivo que o Mulheres em Movimento – por solidariedade, justiça e democracia vai apoiar 64 iniciativas lideradas por mulheres cis, trans e outras transidentidades de todo o país. Cada iniciativa vai receber até R$ 50.000. Ao todo, serão R$ 3.200.000,00 em doações diretas.

Podem participar grupos e organizações que se dediquem à promoção e defesa dos direitos humanos, da democracia e do meio ambiente que tenham pelo menos um ano de atuação. Para a cofundadora e diretora-geral do ELAS+, Amalia Fischer, fortalecer essas iniciativas é uma das formas mais efetivas de garantir o avanço de direitos. “Precisamos de movimentos amplos, de organizações da sociedade civil fortes para que a participação cidadã seja diversa, múltipla e plural. São essas iniciativas que sabem o que é preciso para transformar a sociedade, para fazer do Brasil um país mais justo e que respeite a multiplicidade étnico-racial, sexual, de identidades, de ideias e de religiões do nosso país”, afirma.

Recursos Flexíveis

Para reforçar os valores de confiança nos movimentos de mulheres, o edital mantém a flexibilidade dos recursos para fortalecimento institucional. O ELAS+ acredita que esse tipo de apoio é fundamental para a sustentabilidade dos grupos. Para ampliar o acesso das organizações aos recursos, também não é necessário ter CNPJ para participar do Mulheres em Movimento.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho por meio de formulário online. O resultado deve ser divulgado no dia 10 de julho.