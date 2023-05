Indústria de Alimentos será destaque na APAS Show

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de maio de 2023.

O setor da indústria de Alimentos e Bebidas é o maior da economia brasileira. Dados da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, apontam que existem 38 mil empresas nesse segmento, que absorvem 1 milhão e oitocentos mil empregos diretos. A entidade estima que 72% da produção é consumida pelo mercado interno. Com relação ao faturamento, a ABIA estima que 10,8% do total do PIB brasileiro seja gerado pelas empresas alimentícias.

O setor supermercadista é o principal canal de abastecimento de alimentos para o consumidor final. Essa parceria entre indústria e comércio poderá ser vista durante a APAS Show, feira que reúne cerca de 800 expositores voltados para a cadeia supermercadista. Além das empresas de grande porte e das multinacionais, a feira abriga empresas familiares, que apostam no cuidado na elaboração dos produtos.

A Baita Alimentos, de São Paulo, que produz empanados de frangos, peixes e suínos, é um exemplo. A empresa aposta na APAS para aumentar o volume de negócios, no momento em que experimenta expansão. “Estamos crescendo ano a ano e acabamos de inaugurar uma nova unidade de produção para atender a demanda”, explica Márcio Ortega, CEO da empresa. Ele acredita no sucesso da Feira e prepara o lançamento de bananas empanadas para a APAS 2023.