Inscrições abertas para o Prêmio da Qualidade IQA 2023

* Por: DINO - 15 de maio de 2023.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio da Qualidade 2023. A premiação é realizada anualmente pelo IQA – Instituto da Qualidade Automotiva com apoio institucional da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores). O evento, que prestigia projetos de qualidade que impactam o setor automotivo nacional, recebe inscrições até o dia 04 de agosto.

O prêmio é aberto a profissionais ligados às empresas da cadeia automotiva que podem escolher duas categorias de inscrição: “Qualidade no Processo Produtivo” e “Qualidade na Inovação e Novas Tecnologias”. Na primeira, o objetivo é reconhecer os melhores projetos quanto aos resultados obtidos na otimização de sistemas de produção e aperfeiçoamento dos níveis qualitativos na cadeia produtiva. A segunda vai premiar projetos segundo o grau de disrupção e o respectivo impacto da aplicação de novas tecnologias na qualidade e satisfação dos clientes.

Nesta terceira edição, a novidade do Prêmio é a inclusão da categoria “Qualidade Automotiva no Jornalismo”, que vai reconhecer trabalhos de profissionais de imprensa. “Vamos avaliar coberturas jornalísticas, de diferentes formatos, focadas em práticas e avanços tecnológicos em qualidade e que contribuam para a formação de uma sociedade mais informada e consciente sobre o setor”, explica o superintendente do IQA, Alexandre Xavier.

Etapas de avaliação

Os projetos inscritos nas categorias “Qualidade no Processo Produtivo” e “Qualidade na Inovação e Novas Tecnologias” serão avaliados em duas etapas. Na primeira fase, passarão por uma banca avaliadora, onde serão selecionados os 10 projetos finalistas. Na segunda etapa, os finalistas serão convidados para uma apresentação online para a comissão julgadora, que será a responsável por escolher os três primeiros colocados. Já na categoria “Qualidade Automotiva no Jornalismo”, os materiais vão ser avaliados em uma única etapa.

A banca avaliadora das três categorias será formada por representantes do IQA, Anfavea e Sindipeças. Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados com o troféu Prêmio da Qualidade IQA 2023 e, com exceção da categoria de jornalismo, os vencedores também ganharão um treinamento.

A cerimônia da premiação será realizada no dia 17 de outubro em conjunto com um dos maiores eventos da Qualidade, o 9º Fórum IQA da Qualidade Automotiva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 04 de agosto no site https://www.iqa.org.br/premios-da-qualidade/2023/.