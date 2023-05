Solução impede que bad bots obtenham acesso ilegal a aplicações móveis

Compartilhe Facebook

15 de maio de 2023.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e de fornecimento de aplicações, anunciou aprimoramentos em seu Bot Manager como parte de sua abordagem de 360 graus para proteção de aplicações. A solução da Radware ajuda as organizações a evitar que bots maliciosos contornem suas defesas para obter acesso ilegal a aplicações móveis nativos para Android e iOS (Google e Apple).

De acordo com levantamento da Radware, atualmente, 10% dos ataques de bots têm como alvo aplicações móveis nativas. No entanto, muitos dos controles de segurança tradicionais que as empresas usam para proteger seus ativos digitais são limitados em sua capacidade de detectar bots sofisticados no tráfego de aplicações móveis e da Web. O Radware Bot Manager oferece autenticação integrada para dispositivos iOS e Android e novos algoritmos de identidade para que as organizações possam se defender contra ataques de bots distribuídos e direcionados.

“Os ataques de bots estão aumentando não apenas em número, mas também em sofisticação. Para contornar as medidas de segurança convencionais, os bots podem mudar sua identidade, comportamento e endereço IP”, disse Gabi Malka, diretor de operações da Radware. “A defesa contra suas táticas exige uma segurança avançada e proativa que aprimore sua lógica mais rapidamente do que os padrões de bots em constante evolução – que é exatamente o que nosso gerenciador de bots exclusivo faz. O Radware Bot Manager utiliza os mais recentes desenvolvimentos em aprendizado profundo e algoritmos avançados de identidade segura proprietários para bloquear ataques de bots em aplicações móveis nativos em tempo real antes que eles se materializem e afetem sua infraestrutura.”

Para garantir que apenas dispositivos e usuários autenticados possam acessar aplicações móveis nativos para Android e iOS, o Radware Bot Manager agora oferece às organizações uma camada dupla de proteção adicional. A primeira nova camada de proteção fornece mecanismos de atestado proativos que identificam e defendem automaticamente contra emuladores de aplicações móveis, aplicações modificadas e aplicações com sistemas operacionais modificados. A segunda camada adicionada, a Identidade Segura, oferece um mecanismo de identidade de usuário exclusivo que valida solicitações de aplicações e sistemas operacionais para evitar falsificação de identidade, adulteração e ataques de repetição. Juntas, essas novas camadas proporcionam uma detecção mais rápida e precisa de bots envolvidos em ataques.

Os bots mal-intencionados têm como alvo as aplicações móveis para realizar uma variedade de atividades mal-intencionadas. Isso inclui spam de formulários e comentários, criação de contas falsas, negação de inventário, roubo de dados comerciais confidenciais e informações de identificação pessoal (PII) e lançamento de ataques de negação de serviço.

Além da identidade segura e do atestado, a proteção em várias camadas da Radware para aplicações móveis e para a Web inclui análise baseada em intenção, impressão digital de dispositivos e navegadores e inteligência coletiva de bots, juntamente com análise e relatórios detalhados, integração flexível, CAPTCHAs personalizáveis e portal unificado.