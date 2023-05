Campeonato de futsal vai revelar novos talentos em escolas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de maio de 2023.

A Euro17 Cup, campeonato de futsal que será realizado entre escolas públicas e particulares de São Paulo, está com inscrições abertas e gratuitas, e deve revelar novos talentos para o futebol brasileiro.

Criada para alunos entre 13 e 15 anos de idade matriculados na Grande São Paulo, a competição vai ajudar a projetar escolas por meio da prática esportiva e dar oportunidade para que jovens estudantes possam mostrar suas habilidades no futsal, além de concorrer a prêmios, medalhas e troféus.

“Oportunidade é a palavra que resume a importância de um campeonato como esse. É sempre uma janela para apresentar novos talentos para o nosso futebol”, disse um dos padrinhos do campeonato, o ex-jogador Zinho, campeão mundial pela Seleção Brasileira.

Estimulando a prática esportiva com o exemplo de campeões mundiais



A prática de esportes coletivos é comprovadamente de grande importância para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes.

Com uma oferta cada vez mais crescente de diversões eletrônicas, muitos adolescentes substituem atividades presenciais e coletivas pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e videogames.

“A prática esportiva estimula o desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes, além de promover o espírito de coletividade para uma convivência mais saudável no futuro desses garotos”, disse um dos padrinhos do campeonato, o ex-jogador Bebeto, campeão mundial pela seleção Brasileira. Além de Bebeto, o campeonato conta ainda com o apoio de outras figuras de peso do cenário esportivo, como o ex-jogador Zinho, além do locutor esportivo Eder Luiz e do Craque Neto, que farão a transmissão da final da Euro17 Cup ao vivo.

O campeonato vai premiar as três melhores equipes com medalhas, troféus e vouchers, além de escolher o melhor jogador, o melhor goleiro e o artilheiro do campeonato. De acordo com a organização do evento, o uniforme personalizado para as equipes, os custos com locação de quadras, árbitros da Federação Paulista de Futebol, plantonistas de emergência e premiações serão todos custeados pela empresa responsável e por patrocinadores, o que facilita a participação de qualquer perfil de escola.

“Nós queremos integrar alunos de várias regiões de São Paulo para fazermos um campeonato que realmente envolva diferentes comunidades em torno da prática esportiva”, disse a superintendente da 17eventos, Ana Carolina.

As inscrições para a Euro17 Cup são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de junho pelo site 17eventos.com.br.