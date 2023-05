Betminds é a nova agência da varejista Multiloja

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de maio de 2023.

A Betminds, aceleradora de negócios fundada em 2014 com um DNA 100% digital e uma equipe estratégica 360º, está anunciando sua mais nova parceria, desta vez com a varejista paranaense Multiloja.

De acordo com Bruno Freire, coordenador de e-commerce da Multiloja, o interesse da marca no trabalho da Betminds surgiu após ouvirem o podcast da aceleradora. Depois de conversarem e negociarem, perceberam que havia uma oportunidade de profissionalizar a área de performance da varejista.

Entre os pontos fortes da agência que chamaram a atenção da Multiloja, Bruno destacou o tempo de atuação no mercado, os clientes de renome e a experiência da equipe, que sempre se mostrou solicita em atender às demandas e desafios da varejista.

“O objetivo principal é o crescimento do e-commerce próprio da Multiloja, aumentando o tráfego, conversões e assim elevando o nível do canal”, ressaltou o coordenador de e-commerce da marca. Segundo ele, a meta é ultrapassar um milhão de reais em vendas mensais no canal o mais rapidamente possível.

Rafael Dittrich, CEO da Betminds, explica qual será a ênfase da parceria entre a Betminds e a Multiloja. “Vamos fazer um trabalho de performance, 100% focado nas mídias pagas — Google e Meta Ads, e outros canais que façam sentido”.

Segundo Rafael, será um desafio grande, pois o cliente tem uma meta de crescer pelo menos duas vezes seu volume atual de negócios sem necessariamente expandir muito os investimentos atuais. “Teremos que maximizar a estratégia para termos um retorno melhor do que temos hoje”.

O CEO da Betminds explica como chegaram aos objetivos traçados. “Antes de fecharmos [a parceria], fizemos todo um diagnóstico da conta para identificarmos o que era possível e plausível. Então nossa expectativa é bem alta para alcançarmos as metas que estipulamos com eles. Estamos bem felizes em atendê-los”.

Tk Santos, CMO da Betminds, também comemora o fechamento do contrato. “Estamos muito felizes com essa parceria! Nosso propósito será assegurar um enfoque totalmente estratégico de performance, que impactará de forma significativa o progresso do e-commerce da marca nos próximos meses. A Multiloja é o tipo de cliente com o qual é sempre um prazer trabalhar para evoluirmos juntos. É aqui do nosso Paraná.”

Aquecimento e expansão do mercado de e-commerce

A aposta da parceria entre Betminds e Multiloja segue o aquecimento e expansão do comércio eletrônico brasileiro no último ano. De acordo com informações da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas realizadas no segmento de e-commerce do país atingiram R$ 169,59 bilhões em 2022, um crescimento de aproximadamente 5% em relação a 2021.

E a tendência é que o panorama continue favorável em 2023. As previsões da entidade apontam para uma movimentação de R$ 185,7 bilhões neste ano. Ainda segundo a ABComm, o comércio eletrônico deve continuar a se expandir até pelo menos 2027. Espera-se que o faturamento atinja R$ 205 bilhões em 2024, R$ 225 bilhões em 2025, R$ 248 bilhões em 2026 e R$ 273 bilhões em 2027.

A associação traz ainda dados sobre o perfil dos consumidores: a maioria dos compradores de e-commerce é do sexo feminino, está na faixa dos 35 a 44 anos, mora no Sudeste e pertence à classe C.