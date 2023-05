Brasil realizará mais de 900 feiras de negócios em 2023

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 16 de maio de 2023.

O calendário de feiras e eventos do Ministério do Turismo estima que em 2023 serão realizadas cerca de 985 exposições de negócios no país. São Paulo é o líder em número de feiras. O estado abrigará mais da metade do total de eventos, cerca de 483. Essa adesão ocorre porque as empresas veem nas feiras de negócios a oportunidade de estreitar o relacionamento com os clientes e prospectar novos negócios.

A Apas Show, que ocorre de 15 a 18 de maio, no Expo Center Norte, contará com mais de 800 empresas que fornecem produtos e serviços para supermercados. A expectativa é superar os números do ano passado. A edição do ano passado recebeu mais de 111 mil visitantes e gerou 30 milhões de reais em negócios.

Para algumas empresas, a Apas fecha um ciclo de participação em outros eventos. “Apenas neste ano, participamos de três feiras. Estivemos na Feicon, do setor de materiais de construção, na Expoelétrica, voltada para o mercado de materiais elétricos e, agora, estamos na Apas Show”, explica Patrícia Lima, diretora comercial da linha de bens de consumo da Elgin. Ela acrescenta que a empresa tem produtos que são vendidos em pontos de vendas de diferentes setores do varejo, por isso é importante a presença em diversos eventos.

A Elgin levará ao evento lançamentos em pilhas, produtos para casa inteligente, disjuntores e iluminação.