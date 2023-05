Como o uso de IA pode impactar a comunicação na internet?

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 16 de maio de 2023.

O uso de tecnologias inteligentes tem se tornado um tema de muita discussão e debate, principalmente nos últimos meses com o lançamento de novas ferramentas. Os sistemas de Inteligência Artificial (IA) podem ser projetados para aprender, raciocinar, planejar, resolver problemas, tomar decisões e agir de forma independente. Para mensurar o investimento do setor, um estudo desenvolvido pelo Google for Startups afirma que cerca de 2,4 bilhões de dólares, investidos em tecnologia na região da América Latina, foram direcionados para o Brasil em 2020.

Os algoritmos de IA podem ser usados em aplicações como criação de textos e diálogos, reconhecimento facial, robótica, processamento de linguagem natural e muito mais. Essa inovação também pode ser usada para melhorar a eficiência de processos internos, ajudando a tornar as empresas mais produtivas. De acordo com um relatório global, realizado e publicado pela IBM, cerca de 41% das empresas brasileiras já utilizam algum processo com auxílio de IA.

No campo da comunicação digital, diferentes segmentos que atuam na internet podem se beneficiar dessas novas tecnologias. Para o jornalista e editor chefe do portal de notícias online Diário SP, Ueslei Mendes de Souza, o uso de IA tem potencial para mudar a forma de navegar na internet. “Com o avanço dessa tecnologia, os motores de busca, como o Google, estão se tornando cada vez mais precisos e rápidos em encontrar exatamente o que se procura. Graças ao Chat GPT, e a outros modelos avançados de IA, o acesso à informação está se tornando mais democrático”, afirma Ueslei.

O editor ainda destaca que os profissionais também podem utilizar técnicas mais avançadas, como a Otimização para Mecanismos de Busca (SEO), que pode ser um avanço para quem produz conteúdo e quer alcançar maior público: “SEO é essencial para que os sites e blogs apareçam nos resultados de pesquisa. A IA tem a capacidade de entender as palavras-chave e melhorar a classificação de um conteúdo, fazendo com que ele seja encontrado mais facilmente pelos internautas”. Os desafios para o futuro

Ainda de acordo com o editor chefe do Diário SP, embora a utilização de IA esteja atingindo diferentes nichos de negócios e profissionais, é preciso garantir que ela seja utilizada de forma ética e responsável. “Proteger a privacidade dos usuários e evitar a propagação de informações falsas são pontos de atenção. Além disso, é necessário que todos os setores da sociedade estejam preparados para se adaptar às mudanças trazidas por essa nova tecnologia”, pontua.

Além das boas práticas que podem ser aplicadas para adoção de inovações nos processos de trabalho, a capacitação também faz parte da discussão. O estudo do Google for Startups também destacou que 57%, das empresas entrevistadas, acreditam que a falta de mão de obra qualificada é o que mais prejudica o desenvolvimento de IA no país.

“Usuários e profissionais da área de comunicação devem estar preparados para aprender e se adaptar a essa nova realidade. Investir em educação e capacitação é fundamental para que haja aproveitamento máximo das possibilidades oferecidas pela tecnologia”, finaliza Ueslei.