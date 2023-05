Granito Pagamentos recebe novo diretor comercial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de maio de 2023.

A Granito Pagamentos, credenciadora do Banco BMG e do Super App Inter, anuncia a chegada de Eduardo Werner como novo diretor comercial. A vinda do executivo faz parte do movimento da empresa que visa uma nova estrutura organizacional para acelerar o crescimento. No último ano, a Granito alcançou importante papel no segmento, com mais de R$ 16 bilhões em TPV (volume total de pagamentos) e 200% de crescimento de 2021 para 2022. O objetivo agora é ir mais longe.

Eduardo Werner atua há 25 anos no mercado de serviços financeiros. Formado em Engenharia pela UFRJ, passou por empresas como Fiserv, Safrapay, Rede, Hipercard e Itaú Unibanco. Além disso, liderou as estratégias comerciais e de negócios das empresas onde atuou, implementando ações para melhoria na rentabilidade e na satisfação dos clientes com os serviços e produtos. Na Granito, Werner estará à frente das áreas de marketing, parcerias, inteligência de mercado, canal direto e gestão de portfólio.

Nas últimas semanas, a Granito também apresentou seu novo CEO, Henrique Capdeville, com mais de 30 anos de trajetória na indústria de meios de pagamento, e Renato Catalan, novo COO da companhia, vindo do Inter e com ampla experiência em operações de instituições financeiras.

As mudanças anunciadas acontecem simultaneamente a uma nova rodada de investimentos pelos acionistas majoritários. Juntos, BMG e Inter estão aportando R$ 70 milhões para justamente acelerar o plano de expansão da empresa. Hoje, a Granito atua com 130 filiais espalhadas por todo o Brasil e mais de 1.200 colaboradores.

Sobre a Granito

GRANITO é uma empresa brasileira de tecnologia para soluções de meios de pagamento. Especializada em produtos customizados para as necessidades de cada cliente, a Granito entrega desde máquinas de pagamento modernas, rápidas e com tarifas justas, até aplicativos para meios de pagamento digitais. Nasceu com o objetivo de atender a expectativa e a necessidade do empreendedor que deseja crescer de forma sustentável e inteligente. Atualmente, possui mais de 1200 colaboradores, com presença em todos os estados brasileiros e conta, desde 2018 com o Banco BMG como sócio e, mais recentemente em 2020, também o Super App Inter.