Hipertensão traz muitos problemas de saúde

* Por: DINO - 16 de maio de 2023.

Dia 17 de maio é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial (HA), mais popularmente conhecida como pressão alta. Uma doença crônica, não transmissível e que chega de maneira silenciosa. Na maioria das vezes, por ser assintomática, só é percebida quando aparecem lesões em órgãos essenciais como coração, rins, cérebro, retina e vasos sanguíneos. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2021, mais de 38 milhões de pessoas sofrem de pressão alta no Brasil. Dados de 2022 da Organização Pan-Americana de Saúde, mostram que as Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte nas Américas, e a Hipertensão Arterial (HA) é responsável por mais de 50% delas; e mais de 25% das mulheres adultas e quatro em cada dez homens adultos têm hipertensão no continente americano, e tanto o diagnóstico, quanto o tratamento e o controle têm sido ineficazes.

A adoção de hábitos saudáveis como melhora na alimentação e o início da prática de exercícios físicos regulares são as principais mudanças para quem quer fazer o controle da doença. Além disso, obesidade, fatores genéticos, estresse e envelhecimento estão associados ao desenvolvimento da hipertensão, o que só reforça a ideia de que uma mudança de hábitos cotidianos é o melhor remédio preventivo para pressão alta.

“Um estilo de vida ativo e saudável traz benefícios como, por exemplo, manter um peso apropriado”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes. “O emagrecimento traz a redução da pressão arterial causadora de doenças como o AVC e infarto, de gordura no fígado e quando associado com exercícios físicos traz a redução de crises de enxaqueca e o alívio de dores articulares. Além disso, a mudança alimentar pode ajudar na redução de crises alérgicas e na menor utilização de remédios para os diabéticos”, completa o médico.

Além disso, é importante saber que alguns alimentos devem ser evitados. O excesso de sal, alimentos industrializados, defumados, processados, ultraprocessados, ricos em gorduras, bebidas ricas em açúcares e adoçantes, temperos prontos precisam ser evitados. “As escolhas que fazemos para nos alimentarmos determinam o estado de saúde do corpo todo. Para se ter uma vida melhor, o segredo é ter equilíbrio. Comer de maneira saudável, sem muitos excessos, pois os alimentos ingeridos têm o poder de manter a saúde do coração, do corpo e da mente em dia. Quanto mais eu cuido da minha saúde, quanto mais exercício eu pratico, quanto mais eu cuido da alimentação, menor o risco de doenças”, completa o Dr. Rizzieri.

Dicas do Dr. Rizzieri Gomes para adotar hábitos saudáveis: