Palestra aborda o ChatGPT e o marco legal da IA

* Por: DINO - 16 de maio de 2023.

O SEPRORGS realizou, no dia 19 de abril, às 11h, o evento “ChatGPT e o marco legal da IA: Descomplicando uma revolução”, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre-RS, com palestra do Dr. Juliano Madalena , sócio da Lamachia Advogados Associados.

Doutor e mestre em Direito pela UFRGS, Madalena é pós-graduado em Direito do Consumidor por Coimbra-Portugal, graduado em Direito pela FMP, professor do da graduação em Direito da FMP, coordenador da Pós-Graduação em Direito Digital e Cybersecurity da FMP, coordenador do LL.M Internacional em Proteção de Dados da FMP e fundador do direitodigital.io.

Na palestra realizada, o foco foi aprofundar conhecimentos sobre a ferramenta de Inteligência Artificial que foi criada no final de 2022 e que, de lá para cá, já superou os 57 milhões de usuários em todo o mundo. “O ChatGPT é focado em diálogos virtuais, com aprendizado por parte do chatbot, sendo uma tecnologia que promete entregar atendimento automatizado com maior humanização”, explicou o palestrante.

Mas isso, segundo ele, não é o único ponto a ter atenção em relação ao ChatGPT: muitas outras nuances precisam ser estudadas, sendo algumas delas os impactos que terá sobre as empresas, o trabalho, o consumo e também suas conciliações com temas da Convenção Coletiva de Trabalho.

Ainda conforme o palestrante, há desafios a superar e dúvidas a responder em relação ao ChatGPT, e o assunto certamente renderá novas rodadas de conversa entre empresários, estudiosos e demais interessados.

“Este evento, que contou com cerca de 150 participantes, também trouxe à tona importantes debates sobre temas como a regulamentação da Inteligência Artificial e questões de propriedade intelectual, que são fundamentais para o empresariado”, comentou o presidente do SEPRORGS, Rafael Krug. “Foi uma oportunidade única de troca de conhecimento”, finaliza o gestor.