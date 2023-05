Universidade dos EUA lança programa para ligar brasileiros

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de maio de 2023.

Um balanço recente do site de empregos Glassdoor indicou que a chamada “Geração Z”, formada por jovens que nasceram na primeira década do século 21, é a mais interessada em carreiras criativas.

Com o intuito de fomentar o crescimento e o relacionamento entre profissionais da área de Recording Arts, que pertence ao segmento criativo, a Full Sail University – universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos -, abriu as inscrições para o VXP (Virtual Experience – Ambassador Edition), programa on-line com 12 horas de duração, que acontece ao vivo, pelo Zoom, entre os dias 22 a 25 de maio.

A VXP é uma iniciativa gratuita e exclusiva para parceiros da universidade e sua comunidade no Brasil a fim de conectar profissionais do mercado entre si, com educadores da Full Sail University e, ainda, embaixadores da universidade no Brasil e graduados.

Além de aprender com a experiência e conteúdo que será compartilhado pelos palestrantes, os participantes serão desafiados a criar e apresentar um projeto. O objetivo é desenvolver e autoanalisar as próprias capacidades de vender os projetos, serviços ou produtos e, até mesmo, o posicionamento profissional no mercado.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, explica que o programa é voltado a aspirantes e profissionais da área de Recording Arts que querem compartilhar conhecimentos, aprender com profissionais e refletir sobre como a aprendizagem contínua pode ajudar a desenvolver uma carreira assertiva no mercado.

“O curso acontece ao vivo e deve ser assistido de forma síncrona. Não serão oferecidas gravações das aulas do programa e, para concluir e receber o certificado, os participantes precisam participar ao vivo e cumprir todas as tarefas do programa, inclusive a submissão e apresentação do projeto final”, detalha.

Olival acredita que um mercado forte e consolidado passa por uma rede de networking entre seus profissionais mais experientes. “É isso que queremos oferecer com a Virtual Experience em Recording Arts: conectar quem está começando com quem já sabe o caminho das pedras para inspirar e compartilhar experiências”, pontua.

“Com isso, ajudamos o mercado a crescer e profissionalizar cada vez mais”, complementa. Ela destaca a programação do VXP nos tópicos a seguir:

Welcome Session – Nessa sessão os participantes conhecerão os detalhes da agenda, os palestrantes e o projeto que deverá ser apresentado ao final da experiência.

Virtual Tour – Aqui, os integrantes irão conhecer o campus da Full Sail (de forma virtual) e entender a relação da universidade com o mercado de Recording Arts. A atividade será oferecida em inglês, sem tradução.

Networking – Momento para os participantes criarem conexões, aumentarem sua rede e começarem a pensar sobre os projetos.

“Profissionalização de técnicos de som no Brasil”, com Marcelo Claret – Nesta sessão, os participantes irão entender os caminhos para a boa qualificação e entrada no mercado de trabalho do áudio.

“Diversas facetas de atuação de um Sound Engineer considerando o mercado e as relações interpessoais”, com Leco Possollo – Nesta sessão, os participantes irão entender como Leco criou seu posicionamento de mercado tornando-se um profissional reconhecido no Brasil e no exterior.

“A nova geração da engenharia de som”, com Arthur Luna e Edu Pinter – Aqui, os participantes irão conhecer como trabalham Arthur Luna e Eduardo Pinter e o que pode fazer a diferença para profissionais na área de Recording Arts.

“Podcasts, filmes sem vídeo e identidade sonora”, com Pedro Zimmer – Nesse momento, os participantes vão aprender sobre produção de audiodramas, composição e produção de trilhas, vinhetas e identidades sonoras, além de possibilidades criativas com podcasts.

“O cenário brasileiro de Live sound digital” – Kalunga – Com este encontro, os participantes poderão entender como está organizado o cenário do live sound no Brasil e os caminhos para fazer parte desse mercado.

“O áudio nas áreas de Broadcasting e Audiovisual, a evolução do analógico ao digital, o tripé sonoro do audiovisual, os formatos de transmissão e o futuro do Broadcast” – Ronconi – Sessão em que os participantes poderão conhecer um panorama da importância do áudio no mundo Audiovisual.

“Investindo na sua carreira em Recording Arts”, com Tatiana Augusto: O entretenimento como solução corporativa: aprender a vender-se ao mercado tradicional. Nessa sessão participantes vão conhecer exemplos de projetos que demonstram como profissionais do audiovisual podem transitar no mercado corporativo e desenvolver uma carreira de sucesso.

Project presentation – Apresentação de projeto de desenvolvimento de carreira / produto ou serviço. Nessa sessão, os integrantes vão assistir, juntos, aos projetos de participantes e refletir como é possível apresentar e vender os serviços, produtos e a própria trajetória profissional para o mercado.

Certificate – Oportunidade para que os participantes dêem um feedback ao time da Full Sail e baixar seus certificados de participação. Por ser integrada com o LinkedIn, a plataforma permitirá que os participantes que concluírem o programa todo possam publicar um badge de conclusão dado pela Full Sail University em seus perfis na mesma rede social digital.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/vxp/2023/may-pt/