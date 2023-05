AOP Health apresenta novas descobertas de pacientes com Policitemia Vera

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

Professor Heinz Gisslinger da Universidade Médica de Viena, Áustria1 relatou as descobertas em um resumo aceito para apresentação no prestigiado Encontro Anual de 2023 da EHA (European Hematology Association – Associação Europeia de Hematologia).

Link para o resumo CONTINUATION-PV.

Reduzindo o risco de eventos trombóticos é uma meta importante no tratamento do PV

O resumo aceito para apresentação no Encontro Anual da EHA 2023 visou a proporção de tempo que pacientes individuais passaram com contagens de células sanguíneas periféricas, alcançando as metas recomendadas para minimizar complicações trombóticas. Esta análise longitudinal, um método emergente para avaliar o risco trombótico no PV, considera as flutuações de resposta ao longo do tratamento a longo prazo, que não são detectáveis em análises convencionais ao avaliar apenas alguns momentos distintos.

Professor Heinz Gisslinger de Viena, o primeiro autor do artigo afirmou que: “Os resultados do estudo CONTINUATION-PV aprofundaram nosso entendimento dos benefícios do tratamento a longo prazo com ropeginterferon alfa-2b, um dos poucos novos tratamentos disponíveis para pacientes com PV em décadas anteriores. Esta análise demonstra diferenças previamente desconhecidas entre as respostas hematológicas ao ropeginterferon alfa-2b e o melhor tratamento disponível, que impactam o risco trombótico individual.”

1 Do instantâneo ao contínuo: tempo cumulativo em resposta como substituto emergente ao risco trombótico no Policitemia Vera. Heinz Gisslinger, Christoph Klade, Pencho Georgiev, Dorota Krochmalczyk, Liana Gercheva-Kyuchukova, Miklos Egyed, Petr Dulicek, Arpad Illes, Halyna Pylypenko, Lylia Sivcheva, Jiří Mayer, Vera Yablokova, Kurt Krejcy, Victoria Empson, Hans C. Hasselbalch, Robert Kralovics e Jean-Jacques Kiladjian para o Grupo de Estudo PROUD-PV, European Haematology Association (EHA), 28o Encontro Anual, junho de 2023

Sobre o Policitemia Vera

Policitemia Vera (PV) é um câncer raro das células-tronco formadoras de sangue na medula óssea, resultando em um aumento crônico de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Esta condição aumenta o risco de distúrbios circulatórios, como trombose e embolia, seus sintomas levam a uma redução da qualidade de vida e, a longo prazo, podem evoluir para mielofibrose ou se transformar em leucemia. Embora o mecanismo molecular subjacente ao PV ainda seja objeto de intensa pesquisa, os resultados atuais apontam para células-tronco formadoras de sangue na medula óssea com um conjunto de mutações adquiridas, sendo a mais importante uma forma mutante de JAK2 que compõe o clone maligno.

As metas importantes do tratamento de PV são obter hemogramas saudáveis (hematócrito abaixo de 45%), melhorar a qualidade de vida e retardar ou atrasar a progressão da doença.

