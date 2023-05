Boomi muda o jogo de integração e automação com Boomi AI

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

No mercado em constante mudança de hoje, as organizações vêm fazendo substanciais investimentos para modernizar suas operações digitais. Segundo o IDC, os gastos internacionais com IA irão aumentar 26,9% apenas no próximo ano. Contudo, ecossistemas desconectados dificultam o foco das equipes de TI em iniciativas estratégicas. Ferramentas, aplicativos e dados fragmentados podem causar confusão e problemas de coordenação, pois as equipes carecem de uma plataforma centralizada para integração, gestão de API, orquestração e automação, resultando em tempo gasto com manutenção, não com inovação.

O mecanismo de IA da Boomi é alimentado pelos cerca de 20.000 clientes da empresa, a maior base de clientes entre fornecedores de plataforma de integração. O Boomi AI utiliza metadados anônimos, padrões e melhores práticas das 200 milhões de integrações feitas com a plataforma Boomi, a fim de treinar os modelos de IA para criar integrações de alta qualidade em diversos processos e aplicativos de negócios, como gerenciamento de dados, otimização da experiência do cliente ou processos da cadeia de fornecimento.

Com o Boomi AI, as organizações podem:

Estabelecer conexões: O Boomi AI pode criar processos de integração, interfaces de programação de aplicativos e modelos de dados mestre com as melhores práticas integradas de milhões de casos de uso bem-sucedidos, mediante um comando rápido, como “Conecte meus sistemas de CRM e faturas”.

Otimizar operações: Com as informações inteligentes acionáveis do Boomi AI, os usuários podem solucionar problemas de modo proativo, facilitar a manutenção preditiva, automatizar atualizações e alocar recursos ideais para permitir que o software se gerencie automaticamente com eficiência. Estas informações, como “Um atributo de dados no Salesforce foi alterado. Você gostaria de aplicá-lo em seus sistemas?” para tornar as tarefas anteriormente insignificantes rápidas e fáceis.

Orquestrar experiências: O Boomi AI pode interpretar a intenção por trás dos resultados de negócios desejados para orquestrar processos entre aplicativos. Ele aprimora as tomadas de decisão, simplifica tarefas e aprimora o envolvimento, ao mesmo tempo em que fornece um histórico de auditoria e confirma a intenção para que as decisões e os resultados sejam sempre explicáveis, ao criar sinergias ainda maiores entre a TI e a empresa. Com um comando simples como “Automatize processamento de faturas“, as equipes de TI e os líderes empresariais podem ter foco no que é mais importante.

Habilitar o desenvolvimento responsável de IA: Os algoritmos de IA da Boomi são treinados para evitar preconceitos e injustiça com diretrizes éticas estabelecidas para o desenvolvimento e uso de IA na plataforma Boomi. Estas diretrizes confirmam que a tecnologia de IA da Boomi é utilizada de modo transparente e responsável, e que não viola nenhum princípio ético ou lei. Além disto, a Boomi alcançou a Autorização Moderada do Programa Federal da Gestão de Riscos e Autorizações (FedRAMP) dos EUA, um programa governamental que fornece uma abordagem padronizada para avaliar a segurança. O Boomi AI não armazena nenhuma informação específica do cliente de qualquer tipo.

“No mercado acelerado de hoje, as organizações precisam de ferramentas mais poderosas que permitam a elas superar o desempenho, sendo que a IA apresenta um novo e poderoso caminho para fazer isto”, disse Dion Hinchcliffe, Vice-Presidente e Analista Principal da Constellation Research. “Ao adotar uma nova e importante abordagem de IA em primeiro lugar, as organizações podem liberar novos níveis de eficiência, inovação e vantagem competitiva, a fim de captar oportunidades de imediato e garantir que seus negócios permaneçam prontos para o futuro.”

Como pioneira da plataforma de integração como serviço (iPaaS) nativa de nuvem, a Boomi comemora uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço de iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de parcerias, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; trabalhando com os maiores provedores de serviços em nuvem ‘hyperscaler’, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

Incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi foi recentemente nomeada para a lista “Hot Companies to Watch in 2023” da Nucleus Research. A empresa também ganhou diversos prêmios, incluindo três prêmios internacionais Stevie® como Empresa do Ano (dois anos consecutivos) e Inovação de Produto; o prêmio Gold Globee® na categoria Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o prêmio Stratus como Líder Mundial de Computação em Nuvem 2022; e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia do Programa de Parcerias da CRN por dois anos consecutivos.

