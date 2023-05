Eaton fornece unidades de desconexão de bateria para vários modelos elétricos

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

A BDU da Eaton integra sua tecnologia de proteção de circuito Breaktor® em veículos elétricos (VE), o que reduz a complexidade e o custo. A Eaton exibirá esta tecnologia no “The Battery Show” em Stuttgart (Alemanha), de 23 a 25 de maio de 2023, e liderará uma discussão sobre segurança funcional em sistemas de veículos elétricos em 25 de maio na conferência.

“Estamos entusiasmados em apresentar uma parte tão crucial do sistema de VE com recursos de segurança e eficiência líderes do setor para esta empresa fabricante de automóveis de classe mundial”, disse Mark Schneider, presidente da eMobility. “Nossa BDU integra nossa tecnologia de proteção de circuito Breaktor®, fusíveis Bussmann™ e barramentos avançados da Royal Power Solutions para fornecer proteção elétrica completa para o sistema de VE, em um pacote compacto e eficiente.”

A função principal da BDU é servir como um interruptor liga/desliga da bateria, dependendo do modo de funcionamento do VE – durante o carregamento ou condução. A maioria dos veículos elétricos de hoje depende de uma das três configurações tradicionais de proteção de circuitos na BDU: fusível e contator; pirofusível e contator; ou fusível, pirofusível e contator, todas usadas juntas em uma única BDU. Embora todas forneçam funções de comutação e proteção, cada uma delas tem desvantagens, incluindo complexidade geral do sistema, facilidade de manutenção, dificuldades de coordenação e suscetibilidade à fadiga sob altos níveis de corrente.

Adicionar a tecnologia de proteção de circuito Breaktor® à BDU da Eaton fornece funcionalidade e benefícios extras, incluindo a substituição de até quatro componentes elétricos de alta tensão, o que reduz a complexidade e o custo no nível do sistema; atuação ativa e passiva em um único dispositivo; e a capacidade de reinício após uma falha de alta energia. No total, a BDU da Eaton elimina a necessidade de até 15 componentes de sistema adicionais.

Barramentos inovadores com um design de baixo perfil que permite economia de espaço sem dissipadores de calor para economia de peso foram projetados na BDU. A Eaton também utiliza um processo de montagem automatizado para fornecer segurança superior, reduzir o tempo de produção e oferecer economia máxima de custos com pouco desperdício de material e tempo de desenvolvimento quase zero para produtos de produção. Esta tecnologia de conexões de energia foi projetada pela Royal Power Solutions, adquirida pela Eaton em 2022. Os fusíveis da série Bussmann™ da Eaton também foram aproveitados para garantir o desempenho ideal da BDU.

“Com o Breaktor e nossas soluções Power Connections, a Eaton está posicionada de forma única para criar soluções diferenciadas de veículos elétricos para seus clientes internacionais”, afirmou Schneider.

Saiba mais sobre a BDU da Eaton e outras soluções de veículos elétricos.

