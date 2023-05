Inovação global: Alemanha se torna país referência em logística

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

Dados da Deustche Bank Research, afirmam que a logística é um dos setores mais importantes da economia alemã, respondendo por cerca de 280 bilhões de euros em receita anual e empregando mais de 3 milhões de pessoas. Para manter a liderança na área, a Alemanha tem investido fortemente em tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e automação.

Um dos exemplos de inovação na logística é o desenvolvimento de sistemas de transporte autônomos, que estão sendo testados em diversas cidades alemãs. A Daimler, empresa alemã de automóveis, tem um projeto chamado “CityPilot”, que visa desenvolver ônibus autônomos para uso urbano. Já a DB Schenker, uma das maiores empresas de logística do mundo, está testando caminhões autônomos para entregas em áreas urbanas.

Outra tecnologia em destaque na logística alemã é a inteligência artificial. A DHL, por exemplo, está utilizando a tecnologia para prever a demanda de seus clientes e otimizar as rotas de entrega. Já a empresa SAP está desenvolvendo soluções de inteligência artificial para a cadeia de suprimentos, que permitem prever e prevenir problemas antes que eles tenham causado.

Além disso, a Alemanha tem investido em infraestrutura tecnológica, como a implementação da rede 5G, que permitirá a comunicação em tempo real entre dispositivos e equipamentos, facilitando a automação e otimização da logística.

Por todas essas razões, a Alemanha tem sido considerada um país de referência em logística. Desde 2020, o país liderava o ranking mundial, e hoje permanece em terceiro lugar no Índice Global de Logística do Banco Mundial, que avalia a eficiência e qualidade da logística em 160 países. Baseado no relatório da JLL de 2019, a Alemanha também é um dos melhores países do mundo para fazer negócios em logística.

Na opinião do especialista do mercado de trade Luis Campos, a Alemanha é um país que tem uma forte tradição de excelência em engenharia e inovação, e isso se reflete em sua posição de liderança na indústria de logística. Para ele, “um dos fatores-chave que impulsionou a inovação logística na Alemanha foi a sua capacidade de colaboração entre as empresas e as universidades. Essa parceria proporcionou a identificação de oportunidades de melhoria e a criação de soluções inovadoras que ajudaram a tornar a indústria de logística alemã uma das mais avançadas do mundo.“