Internet via rádio é opção para moradores de zonas rurais

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

A proporção de brasileiros conectados cresceu de 70% em 2019 para 84,3% em 2023. A informação integra o relatório “Digital 2023: Brazil, de We Are Social e Meltwater”, da Kepios. Segundo o levantamento, o Brasil chegou à marca de 181,3 milhões de internautas.

Paralelamente, dados da pesquisa “Global Overview Report”, também da Kepios, produzido em parceria com a Meltwater e a We Are Social, revelam que a taxa de conexão da população é de 64%. Em 2012, 2,18 bilhões de pessoas do país acessavam a web, número que saltou para 4,95 bilhões em 2022.

“Cada vez mais, a internet conecta pessoas e possibilita o acesso ao entretenimento, educação e trabalho à distância – e ninguém quer ficar de fora”, observa Tiago Salema Pereira, técnico em redes da Multpontos Internet Franca. A empresa atua com internet fibra óptica em Franca, no interior do Estado de São Paulo.

Pereira explica que a internet via rádio, especificamente, permite que moradores de regiões que não são atendidas pela rede cabeada também possam acessar o mundo virtual. Para isso, a modalidade utiliza um par de antenas: uma na torre de transmissão e outra na casa do cliente, permitindo a transmissão e recepção do sinal emitido por ondas.

“Geralmente, as regiões que mais utilizam a conexão via rádio são as áreas rurais, ou seja, imóveis de mais difícil acesso à rede de internet”, afirma o técnico em redes da Multpontos Internet Franca.

Em média, 13 milhões de brasileiros que vivem em zonas rurais não possuem acesso à internet de qualidade, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura) em parceria com Banco Mundial, Bayer, Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Microsoft e Syngenta.

“Para quem mora, ou mesmo estuda ou trabalha em residências e empresas localizadas em lugares mais afastados, a internet via rádio oferece conexão frequência 5.8 Ghz de uma boa capacidade de dado”, explica Pereira.

“Para muitos, a internet via rádio é considerada uma alternativa relevante porque oferece uma conexão estável por um custo-benefício atrativo”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://multpontosfranca.com.br/