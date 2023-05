NetApp oferece simplicidade e economia para armazenamento em bloco

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

SAN JOSÉ (EUA)–(BUSINESS WIRE)–A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa mundial de software centrada em dados e comandada pela nuvem, anunciou hoje vários produtos e programas inovadores, incluindo uma nova oferta moderna de armazenamento em bloco e uma garantia que destaca a melhor capacidade da NetApp de se recuperar de ataques de ransomware.

NetApp ASA – Maior simplicidade para armazenamento moderno em bloco

Aproveitando mais de duas décadas de experiência em armazenamento de dados e mais de 20 mil clientes de carga de trabalho SAN, a NetApp está ampliando sua liderança em NAS e armazenamento unificado com uma linha específica de produtos de armazenamento em bloco, permitindo que os clientes reduzam os silos de infraestrutura e simplifiquem seus ambientes de dados estruturados e não estruturados no local e na nuvem.

A ASA A-Series da NetApp é uma nova linha de sistemas de armazenamento flash específicos para SAN que oferece desempenho superior, escalabilidade, disponibilidade de dados, eficiência e conectividade de nuvem híbrida para aplicativos e bancos de dados essenciais aos negócios. Os recursos adicionais incluem:

Garantia de disponibilidade de dados “seis noves” (99,9999%)*

(99,9999%)* A ASA da NetApp oferece capacidade efetiva líder do setor com capacidade utilizável líder do setor combinada com a Garantia de eficiência de armazenamento 4:1 da NetApp *

* Com base no compromisso da NetApp com a sustentabilidade, a ASA da NetApp oferece até 50% menos consumo de energia e emissões de carbono associadas do que as ofertas concorrentes

Armazenamento moderno de dados baseado em flash de desempenho totalmente NVMe com protocolos NVMe/FC, NVMe/TCP, FC e iSCSI

com protocolos NVMe/FC, NVMe/TCP, FC e iSCSI Acesso contínuo a dados a todos os arrays ASA com arquitetura ativa-ativa simétrica normalmente encontrado apenas nos arrays de ponta de custo mais alto

a todos os arrays ASA com arquitetura ativa-ativa simétrica normalmente encontrado apenas nos arrays de ponta de custo mais alto Programa de ciclo de vida de armazenamento , que oferece aos clientes atualizações sem interrupções da tecnologia mais recente de controladores de armazenamento a cada três, quatro ou cinco anos – sem custo adicional

, que oferece aos clientes atualizações sem interrupções da tecnologia mais recente de controladores de armazenamento a cada três, quatro ou cinco anos – sem custo adicional Proteção de dados integrada e conectividade de nuvem híbrida para garantir que os dados estejam seguros e possam ser estendidos para AWS, Azure e GCP

“As últimas melhorias da ASA da NetApp fornecem mais flexibilidade a nossos bancos de dados de missão crítica existentes e adicionam eficiência de dados a um preço mais baixo”, comentou Reinoud Reynders, gerente de infraestrutura e operações de TI da UZ Leuven. “As novas garantias de disponibilidade e eficiência de dados nos dão mais confiança de que a NetApp é a parceira certa da UZ Leuven à medida que crescemos.”

Garantia de recuperação de ransomware da NetApp

A Garantia de recuperação de ransomware da NetApp aproveita a combinação exclusiva da ONTAP de segurança integrada e recursos de proteção contra ransomware. A ONTAP pode bloquear automaticamente tipos de arquivos maliciosos conhecidos, bloquear administradores desonestos e usuários maliciosos com verificação de vários administradores e fornecer cópias instantâneas invioláveis que não podem ser excluídas – mesmo pelo administrador do armazenamento. Com a proteção contra ransomware autônoma líder do setor da ONTAP, os ataques podem ser detectados, cópias instantâneas adicionais são obtidas imediatamente e a recuperação pode ocorrer em questão de minutos. Dada essa combinação incomparável de tecnologias, a NetApp agora garantirá a recuperação de dados instantâneos no caso de um ataque de ransomware. Caso as cópias de dados não possam ser recuperadas com a ajuda da NetApp ou assistência de parceiros, a NetApp oferecerá uma compensação*.

Além da nova família ASA da NetApp e da Garantia de recuperação de ransomware, este lançamento é acompanhado por:

ONTAP One , o software de armazenamento integrado e completo mais abrangente, agora está disponível para todos os sistemas AFF, ASA e FAS. A NetApp também está disponibilizando os recursos incorporados ao ONTAP One para os sistemas implementados existentes segundo suporte.

, o software de armazenamento integrado e completo mais abrangente, agora está disponível para todos os sistemas AFF, ASA e FAS. A NetApp também está disponibilizando os recursos incorporados ao ONTAP One para os sistemas implementados existentes segundo suporte. Versão de maio de 2023 da ONTAP, que melhora a proteção contra ransomware e o gerenciamento de cargas de trabalho consolidadas.

que melhora a proteção contra ransomware e o gerenciamento de cargas de trabalho consolidadas. StorageGRID 11.7 e StorageGRID SGF6112 , uma nova versão do software StorageGRID com recursos avançados para recuperação de desastres, atualizações para segurança e conformidade, experiência de usuário simplificada e muito mais, além de um dispositivo de armazenamento de objetos totalmente flash de próxima geração com desempenho e densidade melhorados para suportar cargas de trabalho de objetos com alto desempenho em rápido crescimento com grandes quantidades de dados, incluindo IA, análises e data lakes.

, uma nova versão do software StorageGRID com recursos avançados para recuperação de desastres, atualizações para segurança e conformidade, experiência de usuário simplificada e muito mais, além de um dispositivo de armazenamento de objetos totalmente flash de próxima geração com desempenho e densidade melhorados para suportar cargas de trabalho de objetos com alto desempenho em rápido crescimento com grandes quantidades de dados, incluindo IA, análises e data lakes. NetApp Advance foi expandido, aumentando o portfólio da NetApp de programas e garantias de compradores simplificados, que desenvolvem continuamente os ambientes de armazenamento dos clientes com confiança.

“Este anúncio é estratégico para a NetApp, mas também se alinha com o que o ESG está descobrindo em nossa pesquisa, que é que o data center não vai desaparecer”, afirmou Scott Sinclair, diretor de Práticas do Enterprise Strategy Group. “As demandas de dados estão crescendo a cada dia, agentes como a NetApp reconhecem isso e veem a necessidade de inovação em todos os lugares. É ótimo ver mais opções de armazenamento da NetApp, a líder em Arquivos, que foi pioneira no movimento Unificado.”

*Serão aplicados termos e condições específicos

