PUMA e Magnus Carlsen apresentam Clyde Chess: um tênis inspirado no xadrez

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

A cooperação apresenta um novo design com base no clássico modelo Clyde da PUMA, mas com um toque inspirado no xadrez.

Os tênis Magnus Carlsen x Clyde Chess da PUMA são a forma perfeita para entusiastas do xadrez expressarem sua paixão pelo jogo de modo elegante e icônico. Com um design que capta a essência do xadrez, estes tênis com certeza irão se tornar um item básico no guarda-roupa de qualquer enxadrista.

Os novos tênis são feitos com cabedal de couro de alta qualidade e textura inspirada no tabuleiro de xadrez, conferindo a eles um visual exclusivo e sofisticado. O calçado também inclui uma tira em forma de camurça contrastante, uma sobreposição de calcanhar com textura peluda e um logotipo PUMA (1/4) com assinatura Magnus Signature em impressão em película aluminizada.

“É uma honra incrível ser parte do primeiro tênis inspirado no xadrez que a PUMA já fabricou. Estou feliz que, com o Clyde, escolhemos um estilo com uma rica cultura e herança do basquete. Isto demonstra minha personalidade, ao combinar meu amor pelo xadrez com minha paixão pelo basquete”, disse Carlsen.

Para mostrar ainda mais seu design inspirado no xadrez, os tênis vêm com uma etiqueta de língua tecida com a marca PUMA e uma figura de xadrez. O calçado também traz figuras de xadrez como joias de renda nas cores preto e branco. Além disto, o forro da meia de couro sintético apresenta um design com tema de xadrez, com a peça do rei exibida no tênis direito e a peça da rainha no tênis esquerdo. Um segundo conjunto de cadarços está incluído para personalização adicional.

Como parte da cooperação com Carlsen, a PUMA é a parceria oficial de estilo de vida esportivo do Champions Chess Tour do Chess.com, um empreendimento que conecta o mundo do xadrez ao desempenho esportivo através de uma temporada completa de eventos de xadrez de elite.

O tênis Magnus Carlsen x PUMA Clyde Chess será lançado durante a transmissão ao vivo do Champions Chess Tour em 22 de maio com uma quantidade limitada disponível para compra em puma.com.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

