Parse Biosciences amplia o acesso global a Israel

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–A Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escalonáveis de sequenciamento de célula única, anunciou hoje um acordo com a Ornat Biochemicals and Laboratory Equipment, sediada em Israel, para ampliar o alcance da Parse no Oriente Médio.

“O ano passado representou um salto considerável para a Parse, com o crescimento significativo da demanda para nossas soluções de sequenciamento de célula única Evercode”, afirmou o CEO e cofundador da Parse, Alex Rosenberg, Ph.D. “A parceria com um distribuidor de primeira linha no Oriente Médio nos posiciona bem na região para um crescimento contínuo.”

O acordo entre a Parse e a Ornat dará aos pesquisadores israelenses acesso a seu portfólio completo de célula única, incluindo Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture e a solução de análise de dados da Parse Biosciences. O acordo reforça o plano da Parse de oferecer seus produtos nos principais mercados internacionais.

“A Parse está acelerando o ritmo da pesquisa de célula única com sua tecnologia Evercode. Estamos muito animados em fazer uma parceria com eles para apresentar esta tecnologia de ponta à avançada comunidade de biotecnologia em Israel”, disse Eyal Lev, CEO da Ornat.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 50 milhões em capital e agora é usada por quase 1.000 clientes no mundo todo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma solução de análise de dados.

A Parse Biosciences é sediada no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente abriu uma sede de 34.000 pés quadrados e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

