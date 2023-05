Quectel abre caminho com nova sede de inovação

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

XANGAI–(BUSINESS WIRE)–A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções de IoT, anunciou hoje a inauguração de sua nova sede de inovação em Xangai e também comemorou recentemente um marco significativo com a abertura de seu novo Global Intelligent Manufacturing Center (GIMC, Centro Global de Manufatura Inteligente) em Changzhou

Oferecendo automação avançada de IoT, a nova instalação do GIMC apresenta uma linha de produção de fabricação totalmente funcional que combina as tecnologias mais recentes, que incluem inteligência de ponta, aprendizado de máquina, robótica e soluções de visão de máquina desenvolvidas com as mais recentes tecnologias de módulos inteligentes da Quectel, que expandem significativamente os recursos de fabricação para garantir o fornecimento e assegurar a qualidade do produto para clientes globais. Projetado e arquitetado por um grupo de seus próprios especialistas em IoT, o seu centro de fabricação de IoT de última geração está equipado com as mais avançadas tecnologias de automação industrial, que incluem:

Um sistema de armazenamento de armazém totalmente automatizado com 65.000 cubículos de material, que pode suportar o fornecimento de material de 40 linhas SMT e operar 7 horas por dia, 24 horas por dia, com base em ordens de serviço em tempo real. Processo sem contato de ponta a ponta com veículos guiados automaticamente para transportar matéria-prima para as linhas de produção e entregar semiprodutos da SMT para teste e embalagem final com mão de obra mínima 30 linhas Fuji NXT-III SMT com sistema de monitoramento Siemens MES, com capacidade de produção de até 150 milhões de módulos por ano. 85 estações de teste automáticas de design próprio da Quectel com arquivos de log de teste completos em cada módulo produzido. 40 sistemas de autoinspeção e embalagem de design próprio.

O início da construção do projeto GIMC teve início em setembro de 2021 e começará a operar em 2023. A fábrica inteligente aumentará ainda mais a capacidade de produção da Quectel, fortalecendo sua principal competitividade. O centro ocupa uma área de 72.000 metros quadrados, com um espaço total de construção de 160.000 metros quadrados. É capaz de fabricar todo os espectro de módulos da Quectel, que inclui os módulos 4G, módulos 5G, módulos inteligentes, módulos automotivos, módulos IoT de banda estreita, módulos GNSS, módulos Wi-Fi e antenas.

“Nossa nova fábrica inteligente representa um passo importante em direção à próxima geração de fabricação inteligente e garantirá tanto a qualidade de nossos produtos quanto a capacidade de produção, suficiente para atender a vários exigentes requisitos de nossos clientes globais”, disse Patrick Qian, CEO da Quectel. “Aplicar a inovação da IoT aos nossos próprios processos — não apenas ajudará a aprimorar nossa qualidade líder do setor — mas também a acelerar a expansão do mercado global de IoT e será um catalisador para todo o ecossistema de IoT.”

A Quectel iniciou recentemente a construção de sua nova sede em Xangai. “A nova sede foi projetada para oferecer um ambiente moderno e inteligente que o torne atraente para as melhores pessoas trabalharem, se destacarem e inovarem e que supere os mais altos padrões de sustentabilidade, saúde e bem-estar”, continuou o Sr. Qian. “Ele sediará o centro de P&D da Quectel e o showroom de inovação em IoT e reunirá alguns dos maiores engenheiros e líderes de IoT do mundo para acelerar a inovação e impulsionar o futuro da IoT”. A nova sede de aproximadamente 100.000 metros quadrados servirá como um centro de funções administrativas e de pesquisa e desenvolvimento e também oferecerá várias comodidades que incluem instalações esportivas, espaços para conferências, jardins ao ar livre, serviços de alimentação e um amplo estacionamento. A empresa planeja inaugurar oficialmente e iniciar as operações na nova sede em 2025.

Fundada em 2010, a Quectel tem mantido um desenvolvimento rápido e consistente e se tornou um importante provedor global de soluções de IoT, que abrangem módulos de celular, módulos Wi-Fi, módulos inteligentes, módulos automotivos, módulos GNSS, antenas, assim como serviços de conectividade e certificação.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global com mais de 6.000 profissionais marca o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade da IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

