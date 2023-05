Solidigm apresenta D5-P5430, um SSD de centrais de dados com densidade

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

RANCHO CORDOVA, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–A Solidigm, líder mundial em oferecer soluções inovadoras de memória flash NAND, está expandindo sua série de produtos D5 com o Solidigm™ D5-P5430, uma nova unidade de armazenamento de estado sólido (SSD) QLC otimizada para cargas de trabalho convencionais e de leitura intensiva.

Com a maioria dos aplicativos corporativos atuais dominantes na leitura, o D5-P5430, um SSD PCIe QLC de 4ª geração, oferece densidade de armazenamento substancial e oportunidades de custo total de propriedade (TCO), enquanto proporciona desempenho de leitura equivalente aos SSDs TLC adotados mais amplamente.

O D5-P5430 é otimizado para cargas de trabalho convencionais (por exemplo, e-mail / comunicações unificadas, sistemas de suporte à decisão, armazenamento de objetos e infraestrutura de desktop virtual) e cargas de trabalho de leitura intensiva (por exemplo, redes de entrega de conteúdo, lagos de dados / linhas de fornecimento, vídeos sob demanda). Normalmente estas cargas de trabalho são de 80% de leituras ou mais e precisam movimentar enormes quantidades de dados com alta taxa de transferência.

Como substituto a SSDs baseados em PCIe e em TLC NAND, o D5-P5430 pode reduzir o TCO em até 27% para uma solução usual de armazenamento de objetos com um aumento de 1,5 vezes na densidade de armazenamento e custo de energia 18% menor. Além disto, a unidade mais recente da Solidigm pode oferecer gravações de vida útil até 14% maior em comparação aos principais SSDs TLC.

Questões importantes das centrais de dados, como eficiência de energia, computação de ponta e sustentabilidade da infraestrutura, se beneficiam da densidade do D5-P5430, que pode reduzir custos de energia e refrigeração e diminuir o número de unidades necessárias em até 2 vezes, ao comparar com soluções alternativas.

“As centrais de dados precisam armazenar e analisar grandes quantidades de dados com soluções econômicas e sustentáveis”, disse Greg Matson, Vice-Presidente de Planejamento Estratégico e Marketing da Solidigm. “As unidades D5-P5430 da Solidigm são ideais para este fim, ao oferecer alta densidade, TCO reduzido e desempenho ‘perfeito’ para cargas de trabalho convencionais e de leitura intensiva.”

O D5-P5430 oferece suporte a uma vasta gama de configurações de servidores e armazenamento de 1U e 2U com uma ampla gama de capacidades que suportam os seguintes formatos legados e modernos de EDSFF:

U.2 15 mm 3.84 TB – 30.72 TB *

E1.S 9,5 mm 3.84 TB – 15.36 TB

E3.S 7,5 mm 3.84 TB – 30.72 TB*

“A Supermicro trabalha com os principais fornecedores de armazenamento, como a Solidigm, para trazer a tecnologia mais recente a nossos clientes internacionais que esperam tecnologia de armazenamento segura e de alto desempenho”, disse Vik Malyala, Diretor Geral e Presidente na EMEA; Vice-Presidente Sênior da WW FAE, Supermicro. “O novo SSD E3.S baseado em QLC da Solidigm, o D5-P5430, oferece aos clientes uma combinação atrativa de alta densidade e eficiência para a infraestrutura de centrais de dados.”

* Versões de 30 TB estarão disponíveis ainda este ano

SOBRE A SOLIDIGM

A Solidigm é líder mundial em oferecer soluções inovadoras de memória flash NAND. A tecnologia Solidigm libera o potencial ilimitado dos dados aos clientes, que permite a eles impulsionar o avanço humano. Com origem na venda dos negócios NAND e SSD da Intel, a Solidigm se tornou uma subsidiária independente nos EUA da líder em semicondutores, SK hynix, em dezembro de 2021. Com sede em Rancho Cordova, Califórnia, a Solidigm é impulsionada pela criatividade de mais de 2.000 funcionários em 13 locais ao redor do mundo. Para mais informação, acesse solidigm.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn. “Solidigm” é uma marca comercial da SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm).

Todos os produtos, sistemas de computador, datas e números especificados são preliminares com base em expectativas atuais e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As diferenças de hardware, software ou configuração irão afetar o desempenho real.

As otimizações da Solidigm para compiladores Solidigm ou outros produtos podem não otimizar no mesmo grau para produtos não-Solidigm.

As tecnologias da Solidigm podem exigir hardware, software ou ativação de serviço habilitados.

Nada aqui tem a intenção de criar qualquer garantia expressa ou implícita.

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos de projeto ou erros conhecidos como “errata”, que podem fazer com que o produto divirja das especificações publicadas. As erratas atualmente caracterizadas estão disponíveis sob solicitação.

Seus custos e resultados podem variar.

© Solidigm. “Solidigm” é uma marca comercial da SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm). Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade de terceiros.

Para saber mais sobre o Solidigm™ D5-5430 e os benefícios do QLC, acesse solidigm.com/qlc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.